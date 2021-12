Nova njemačka vlada sljedeće godine namjerava siromašnijim zemljama donirati barem 75 milijuna doza cjepiva protiv koronavirusa, najavila je u srijedu.

Ministrica za razvoj Svenja Schulze rekla je za novinski servis Redaktionsnetzwerk Deutschland da je cilj od 100 milijuna doniranih doza za 2021. godinu postignut.

"No, ne smijemo stati na ovome. Iduće godine namjeravamo donirati još barem 75 milijuna doza", rekla je.

'Učinci pandemije su zaista brutalni'

Schulze je rekla da se složila s ministrom zdravstva Karlom Lauterbachom da ova donacija ne bi trebala biti na račun cijepljenja njemačkih građana. Dodala je da će uspjeti opskrbiti i "vlastito stanovništvo i siromašnije zemlje".

Učinci pandemije u tim su zemljama "zaista brutalni", rekla je. "Nasilje nad ženama je u porastu, više je kršenja ljudskih prava. To čemu sada svjedočimo je dramatično", dodala je. Međutim, Schulze je odbacila dugotrajne pozive da se ukloni patentna zaštita za proizvođače cjepiva.

"Bila bih otvorena za to kad bi nam to sada bilo od pomoći. No, postupak proizvodnje suvremenih cjepiva je toliko tehnički zahtjevan i složen da suspenzija uopće ne bi pomogla", rekla je.

Ono što je potrebno, kazala je Schulze, jest proizvodnja na globalnoj razini u suradnji s proizvođačima.

Dodala je da Njemačka pomaže u osposobljavanju specijalista za planirano BioNTechovo postrojenje za proizvodnju cjepiva u Ruandi.