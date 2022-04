Praunuka bivšeg sovjetskog čelnika Nikite Hruščova, upozorila je da bi Rusija mogla biti spremna upotrijebiti nuklearno oružje u Ukrajini. Nina Hruščova, profesorica međunarodnih odnosa u SAD-u, izjavila je za BBC kako vjeruje da će ruski predsjednik Vladimir Putin na kraju učiniti sve što je potrebno da odnese pobjedu u ratu.

“Mislim da je ovaj rat zaista rat koji Putin planira dobiti i planira pobijediti pod svaku cijenu. Ako treba proglasiti pobjedu, možda će morati upotrijebiti taktičko nuklearno oružje. Ne proričem to, no to bi mogla biti jedna od opcija koju bi Rusi mogli biti spremni koristiti”, rekla je.

Taktičko nuklearno oružje manje je moćno od raketa većeg dometa koje su se nadvile u doba hladnog rata kada je Nikita Hruščov vodio Sovjetski Savez. No, Hruščova, znanstvenica iz Rusije u New School u New Yorku i dugogodišnja Putinova kritičarka, boji se da bi ih Moskva mogla iskoristiti za razoran učinak na ukrajinskom tlu.

U ožujku, nekoliko dana nakon što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, Hruščova je rekla da joj je neugodno zbog razvoja događaja i da bi njezin pradjed taj napad smatrao “prezirom”.

