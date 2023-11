Ovo nisu dobri predznaci za posjet turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Njemačkoj u petak i subotu: atmosfera između Berlina i Ankare je ledena. Razlog tome je rat na Bliskom istoku i prije svega različiti stavovi o Izraelu i islamističkom Hamasu.

Erdoğan je više puta koristio oštre riječi protiv Izraela i branio teroristički Hamas. Izrael već 75 godina pokušava „uspostaviti državu na zemlji koja je ukradena od palestinskog naroda", rekao je Erdoğan nedavno u Ankari. Legitimitet Izraela je doveden u pitanje zbog "vlastitog fašizma", također je bio njegov statement, piše DW.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Scholz: Apsurdne izjave

Na konferenciji za novinare u Berlinu, održanoj u utorak, kancelar Olaf Scholz je nazvao ove izjave turskog predsjednika „apsurdnim". Izrael je demokracija. „To mora biti vrlo jasno rečeno i u to nema sumnje", rekao je Scholz.

A predsjednik Centralnog vijeća Židova u Njemačkoj, Josef Schuster, oštro je napao Erdoğana: turski predsjednik „koristi svoju propagandu da potakne nerede na njemačkim ulicama i psihološki teror nad Židovima u Njemačkoj", rekao je Schuster.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Berlinu ima dosta političara koji tvrde da bi bilo bolje u potpunosti otkazati posjet u ovo osjetljivo vrijeme. Ali njemačku vladu to ne zanima.

Opozicioni lider u Bundestagu, demokršćan Friedrich Merz, podržava kancelara Scholza u ovom pitanju. Turska je previše važna za Njemačku, kao i Njemačka za Tursku. Tako misli i stručnjak Demokršćanske stranke CDU za vanjsku politiku Roderich Kiesewetter. No on podsjeća i na skandal tijekom posjete palestinskog predsjednika Mahmouda Abbasa Berlinu sredinom kolovoza 2022. Za DW Kiesewetter kaže: „Situacija poput prošlogodišnje, kada je Abbas poricao holokaust bez da mu se kancelar suprotstavio, ne smije se više ponoviti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pošto nitko u Vladi ne želi sličan skandal, situacija je izuzetno napeta. Postoji velika bojazan da će Erdogan iskoristiti posjetu da potakne raspoloženje među oko 1,5 milijuna Turaka koji žive u Njemačkoj - protiv Izraela i protiv Židova u ovoj zemlji. Vlada također zna da je oko dvije trećine turskih državljana koji žive u Njemačkoj pomoglo predsjedniku da bude ponovo izabran prošle godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Minimalistički program posjete

To je jedan od razloga zašto je program posjete siromašan terminima. Erdoğan stiže u petak popodne i prima ga savezni predsjednik Frank-Walter Steinmeier u palači Bellevue. Nakon toga je na programu ručak u sjedištu vlade sa Scholzom. To je to za sada.

Još uvijek nije jasno da li će biti održana konferencija za novinare. Savezna vlada želi, koliko god je to moguće, izbjeći Erdoğanove termine u javnosti, na ulicama i trgovima Berlina. Na olakšanje Njemačke, nije planiran zajednički odlazak dva predsjednika na nogometnu utakmicu između Njemačke i Turske, koja se igra u subotu na Olimpijskom stadionu u Berlinu, što je bila želja mnogih Turkinja i Turaka.

Ljudi u Berlinu se krajnje nerado sjećaju Erdoganovog govora na stadionu u Kölnu u svibnju 2010. godine, kada je pozvao oko 15.000 svojih sunarodnjaka da se integriraju i nauče njemački, ali i dodao: "Nitko od vas ne može očekivati ​​da se asimilirate."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trebaju jedna drugu

Ali Erdoğan također dobro zna: s obzirom na ekonomsku krizu, Turska zavisi od dobrog poslovanja s Njemačkom. Ankara je, s druge strane, važna za Njemačku i EU, jer Turska još uvijek može pomoći u ograničavanju broja izbjeglica, koji dolaze u Europu. Prije sedam godina, na vrhuncu izbjegličke krize, Erdoğan se dogovorio s EU da zaustavi krijumčarske aktivnosti na turskoj granici i vraća one migrante, čiji su zahtjevi za azil odbijeni u Grčkoj. Zauzvrat, Ankara je dobila milijarde za zbrinjavanje i smještaj ljudi. Pakt je trenutno manje-više na ledu, ali se EU nada njegovom oživljavanju.

Stručnjakinja Liberalne stranke (FDP-a) za vanjsku politiku Marie-Agnes Strack-Zimmermann također smatra da je Europi, kada je u pitanju rat na Bliskom istoku, potreban Erdogan. Ona za DW kaže: „Važno je da se tamo rat ne proširi. I, naravno, Turska također ovdje ima igra ulogu. U tom pogledu moramo razgovarati jedni s drugima. Ali pitanje je s kojim stupnjem otvorenosti i jasnoće."

POGLEDAJTE VIDEO: Talijanska premijerka stiže u Zagreb. Analizirali smo kako se pozdravlja Meloni, čisto da se Grlić Radman pripremi

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Susret na najvišem stupnju sigurnosti

Politički Berlin traži od kancelara Olafa Scholza da se suprotstavi mogućim Erdoganovim gafovima. Odnos između dvojice političara bio je hladan od početka, čak i tijekom Scholzove prve posjete Turskoj na funkciji kancelara u ožujku 2022.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon toga, uzvratna posjeta Berlinu je najprije odgođena, a zatim, prije terorističkog napada na Izrael, pomaknuta za studeni. U svakom slučaju, u Berlinu će biti podignut najviši stupanj sigurnosti kada dođe turski predsjednik. U početku se nije znalo hoće li snajperisti biti postavljeni na krovove, kao što je to bio slučaj tijekom državne posjete 2018. Tada je angažirano bilo više od 4.000 policajaca, a u Vladinom sjedištu je vladalo izvanredno stanje. Vjerojatno će tako biti i u subotu, jer tisuće Kurda žele demonstrirati za zabranjenu Kurdsku radničku partiju PKK i protiv politike Ankare prema Kurdima.