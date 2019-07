NEZAPAMĆENI SKANDAL: Država ih 30 godina plaćala da ne rade baš ništa, a sve zbog bizarnog zakona

Za hrvatske uhljebe se barem izmisli radno mjesto, no ovi su odustali od bilo kakvog pretvaranja

Francuski porezni obveznici izdvajali su najmanje 1 milijun eura svake godine za plaće 30-ak birokrata kako ne bi radili baš ništa, otkrila je revizija u pokrajini Alps-Riviera na jugu Francuske. I to tijekom zadnjih 30 godina.

‘Žrtve’ outsorcinga

Neovisna revizija financija otkrila je 30-ak plaće zaposlenih u javnom sektoru, no nigdje nije mogla pronaći i njihovo radno mjesto. Ispostavilo se su njihova radna mjesto ukinuta još 1989. no, no oni su jednostavno nastavili primati plaće.

Farsa je proizašla iz zakona koji obvezuje lokalne uprave da nastavljaju plaćati svoje zaposlenike čak i ako im ukine radna mjesta. Ovi fantomski birokrati nekada su radili u zgradi vijeća, no kada je opskrba vodom i drugi pomoćni poslovi outsourcani, njihova radna mjesta su nestala, prenosi Daily mail.

Dobivali i bonuse

U ovom slučaju, farsa je otišla toliko daleko da su zaposlenici uz plaće dobivali i svre pripadajuće bonuse – od automatskih promaknuća do dodataka na staž.

Da paradoks bude još veći, nakon što je lokalni list Var Matin objavio izvještaj revizije, zaposlenike ne čeka nikakva kazna niti, nedao bog, da moraju vratiti plaće koje su im stizale.

Jedina posljedica je da će se sada lokalno vijeće vjerojatno pokušati riješiti ih se.