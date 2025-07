Nesvakidašnja reakcija Kim Jong-una: Pogledajte rijetke scene nakon kojih su mnogi plakali

Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un odao je počast svojim vojnicima koji su poginuli u ratu u Ukrajini, javlja The Guardian.

Fotografije na kojima Kim zastaje ispred reda lijesova prikrivenih sjevernokorejskom zastavom prikazani su u nedjelju na velikom ekranu u Velikom kazalištu Istočnog Pjongjanga na svečanoj priredbi u čast prve godišnjice vojnog sporazuma Sjeverne Koreje i Rusije.

🇰🇵 For the first time, North Korea has released photos of its soldiers deployed to Russia to fight in the war against Ukraine. The images show troops who reportedly operated in Russia’s Kursk region, as well as a solemn moment where Kim Jong Un receives the bodies of fallen… pic.twitter.com/ad7ks8ruHq