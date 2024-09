Nestanak Luke nakon nesreća i dalje misterij. Svjedok: 'Auto je bio prazan, a muzika treštala'

Obitelj Luke Vuksanovića (26) iz Srbije čeka rezultate DNK analize i obdukcije kako bi se konačno doznalo kako je i kada mladić preminuo 26. kolovoza u prometnoj nesreći. Njegovo je tijelo pronađeno nakon devet dana potrage.

"Bio sam doma u dvorištu. Samo sam čuo kočnice, pa tresak, pogledao sam i vidio kako se auto prevrnuo nekoliko puta. Bile su to sekunde. Strašno. Spustio sam crijevo, potrčao, ali vidim da je kapija zaključana, morao sam se vratiti po ključ. Otključao sam kapiju, potrčao, bila je možda minuta, minuta i pol. Dvoje-troje ljudi je već bilo tamo. Mislim da je to bio tip koji je zaustavio auto, a bio je i netko iz ovog lokala. Došao sam, auto je bio prazan, unutra nije bilo nikoga, a glazba je svirala punom parom. Vičemo: 'Alo, alo!', nitko se ne javlja", ispričao je Aleksandar Grbić, očevidac stravične nesreće u Mladenovcu za Blic.

Dodaje da je potom ušao u auto kako bi stišao glazbu, a nakon toga su nastavili vikati u nadi da će se netko odazvati i čuti nešto. "Ništa se ne čuje, ništa se ne vidi. To je šok. Zvali smo policiju, hitnu pomoć. Iskreno, stigli su nakon 4,5 minuta, oduševio sam se što su tako brzo stigli", kaže Grbić.

Kako objašnjava, otišao je do kuće po reflektor koji ima, te je osvijetlio prostor kako bi nešto vidjeli. "Ušli smo u tu travu koliko smo mogli, nekih 10 do 20 metara. Gledali smo, tražili, nema nikoga. Okupljalo se sve više ljudi. Za 10 do 15 minuta bilo nas je na desetke, oko 40, 50. Ljudi su htjeli pomoći", kaže.

Grbić navodi da je potraga trajala dugo. "S policijom smo tražili pola sata, a onda je došla specijalna jedinica policije. Telefon, dokumenti, sve je bilo tu. Nažalost, te večeri ništa nije pronađeno. I došli su vatrogasci, digli su reflektore, osvijetlili cijeli teren, ušli su i u travu. Pokušavali su ga pronaći, ali nažalost, nisu uspjeli", kazao je svjedok.

Prema neslužbenim saznanjima, tijelo je pronađeno u neprepoznatljivom stanju . Rodbina ga je na licu mjesta prepoznala po garderobi. Navodno je nosio kratke hlače koje su prepoznali.

Kako piše Telegraf.rs prijatelj preminulog Luke kaže da još nitko ne može vjerovati da se to dogodilo, a posebno im je nejasno kako Luku devet dana nisu mogli uočiti u grmlju pokraj kojeg su sve te dane prolazili dok su ga tražili. Kako dodaje, njihova agonija nije završila pronalaskom tijela, jer čekaju službenu potvrdu identiteta.

"Obitelj je primila strašnu vijest, ali im je rečeno da se strpe i pričekaju rezultate DNK analize jer je pronađeno tijelo bilo potpuno neprepoznatljivo. Rekli su nam da budemo strpljivi i čekamo, a spomenuli su i nestanak još jedne osobe s ovog područja te da postoji mogućnost da se radi o toj osobi. Žao mi je što sam to uopće pomislila, ali prošlo mi je kroz glavu 'Daj Bože da nije naš Luka i onaj drugi dečko', znam da zvuči okrutno, ali u tim trenucima svašta ti prolazi kroz glavu i samo se nadaš najbolji", kaže Lukin prijatelj.

