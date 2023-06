Američka i kanadska obalna straža tragaju za turističkom podmornicom s petero ljudi, među kojima je i britanski milijarder Hamish Harding, koja je bila na osmodnevnom putovanju do mjesta potonuća Titanika. Kontakt s podmornicom izgubljen je sat i 45 minuta nakon njezina zaranjanja.

Stručnjaci su skeptični po pitanju uspjeha potrage.

Predugo nije bilo kontakta s posadom

"Ne sluti na dobro što grupe za potragu još nisu javile da su pronašle nestalu podmornicu", izjavio je za CNN bivši kapetan podmornice američke mornarice Thomas Shugart.

"Iako se nadam najboljem, moram reći da u ovom trenutku stvari izgledaju vrlo sumnjivo, s obzirom na to da se o posadi nije čulo ovoliko dugo", dodao je Shugart.

On smatra da bi lokator vjerojatno već otkrio podmornicu da je imao neki relativno manji problem.

"Ako su umjesto toga zapeli na dnu iz nekog razloga, još nisam čuo za sposobnost spasilaca koja bi ih mogla vratiti na vrijeme. A ako je podmornica pala na dno zbog prodora vode, s obzirom na ekstremne dubine izgledi se opet ne čine dobrima", kazao je Shugart.

Poslan signal za pomoć

Signal za pomoć poslan je iz podmornice Titan. Vrijeme komunikacije još nije poznato, piše Sky News. Dr. Simon Boxall sa Sveučilišta u Southamptonu rekao je da ima "informaciju iz druge ruke" da je primljen signal s nestalog broda.

"Ne možete koristiti radio pod vodom. Potpuno se oslanjate na 'pingove'. Ono što oni imaju je stvarno ograničena komunikacija", rekao je.

"Navodno su dobili, a ne znam kada... dobili su hitan ping koji govori da je brod u nevolji. Ne znam je li to generirano automatski ili su ga generirali ljudi na brodu."

Nije poznato kada je poruka poslana.

Potpuno drugačiji svijet

Dok se potraga za nestalom podmornicom nastavlja, David Gallo, viši savjetnik za strateške inicijative u RMS Titanic Inc., govorio je za CNN o tome kako je to putovati do olupine Titanica.

“To je potpuno drugačiji svijet”, objasnio je, dodavši da su “otprilike potrebna dva i pol sata da se dođe do dna. To je mjesto gdje je vječno bilo hladno… Kada stignete, to je vrlo nepoznat svijet u kojem žive razne vrste stvorenja i postoje različiti krajolici.”

Na pitanje o danonoćnim naporima da se locira podmornica, Gallo je bio iskren u svojoj procjeni.

“Svakako, vrijeme je protiv nas u ovom trenutku. Jedino što možemo reći je da se radi sve što se može. To uključuje obalnu stražu na površini, koja sluša malo ispod površine. A sada se prikupljaju neki od najboljih ljudi… koji će odmah odgovoriti ako pronađu tu podmornicu.”