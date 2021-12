Necijepljeni ljudi u nekim dobnim skupinama imaju do 60 puta veću vjerojatnost da će završiti na odjelu intenzivne njege, pokazalo je novo istraživanje. Najveća razlika u prijemu pacijenata za cijepljene i necijepljene bila je u dobnoj skupini od 60 do 69 godina, piše Independent.

Nacionalni centar za reviziju i istraživanje intenzivne njege (INCARC) pogledao je koliko je ljudi na 100.000 stanovnika završilo na intenzivnoj njezi s potvrđenim Covidom tijekom šestomjesečnog razdoblja ove godine.

Velika razlika kod cijepljenih i necijepljenih

Za ljude u šezdesetima (60-69 godina) koji su primili dvije doze protiv Covida, to je bilo 0.64 na 100.000 svaki tjedan. Ali za one koji nisu bili cijepljeni u toj dobnoj skupini, to je bilo 60 puta više, nešto više od 37 na 100.000 stanovnika.

Postojala je velika razlika u stopama prijema u drugim dobnim skupinama ovisno o tome jesu li cijepljeni ili ne, otkrio je INCARC.

27 puta veća vjerojatnost da će završiti na intenzivnoj njezi

I osobe u dobi od 50 do 59 godina i starije od 70 godina koji nisu bili cijepljeni protiv Covida imali su 27 puta veću vjerojatnost da će završiti na intenzivnoj njezi u usporedbi s dvostruko cijepljenima iste dobi.

Za one u četrdesetima stopa prijema bila je 13 puta veća za necijepljene osobe. Stope prijema bile su 12,5 puta veće za necijepljene osobe od 30 do 39 godina, a osam puta veće za necijepljene od 18 do 29 godina.