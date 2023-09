Kada je odjeknula eksplozija, Lucas je mislio da se automobil zabio u njegovu kuću. Međutim, ubrzo mu je sve postalo jasno - netko je bombardirao pizzeriju preko puta, a razlog je - droga. Policija je stigla na mjesto nesreće s uvježbanom preciznošću, a Lucas se pita: "Jesmo li već u trenutku kada je odgovaranje na ovo postalo rutinski posao hitnih službi?"

Čak 81 pucnjava, ili eksplozija, do koje je došlo prošle godine u belgijskom gradu Antwerpenu povezana je s drogom. Ulicama toga grada sve više kruži kokain koji stiže iz Latinske Amerike. A Grad je otkrio još jednu poražavajuću informaciju - u prvih pet mjeseci prošle godine došlo do još 25 pucnjava, a u siječnju je čak ubijeno i 11-godišnje dijete, nećakinja navodnog narko kriminalca, piše Politico.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gradonačelnik Antwerpena, Bart De Wever, porast nasilja zbog kokaina vidi i kao krizu, i kao priliku. To će, naime, biti razlog zbog kojega će on, uoči izbora, napadati belgijsku saveznu vladu koju optužuje da odbacuje to pitanje kao lokalni problem. Krijumčarenje droga ulicama grada Antwerpena smatra većom krizom od one terorističke iz 2016. godine.

Nasilje u njegovom gradu veliki je problem, a "kriminalci ulažu svoj nezakoniti novac u formalnu ekonomiju dok šire svoj utjecaj u zemljama diljem kontinenta". "Europa ima problem i trebala bi se probuditi", kazao je De Wever.

Korisni smo onima koji se trude švercati

Antwerpen je izrazito važan grad za trgovinu droge zbog svog položaja, naveo je gradonačelnik. On je, naime, povezan sa Sjevernim morem, nalazi se na samo 40 minuta vožnje od Bruxsellesa, a blizu je i nekih od najvećih njemačkih industrijskih središta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi smo najvažniji lučki grad za svu trgovinu koja dolazi iz Latinske Amerike”, rekao je De Wever. “Prva smo luka pristajanja, a za one koji se trude švercati, to je nevjerojatno korisno", dodao je gradonačelnik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Belgijske vlasti prošle su godine zaplijenile rekordnih 110 tona kokaina, što je za 14 puta više od onoga što su zaplijenili 2014. godine, ali i više od količine koja je zaplijenjena u obližnjoj nizozemskoj luci Rotterdam gdje je bilo riječi o 50 tona kokaina.

Antwerpen je bio i na vrhu europske ljestvice po konzumaciji kokaina, a gradonačelnik se našalio kako je grad postao "kul droga za mlade urbane stanovnike". Belgijska ministrica unutarnjih poslova Annelies Verlinden otkrila je da se droga nabavlja iz Kolumbije i Ekvadora, iz područja u kojima ljudima ništa drugo nije ostalo nego uzgajati kokain.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve do pretprošle godine, kontrole u luci bile su slabe: carinici su skenirali samo jedan od 42 kontejnera, a baš to potaknulo je vlasnike da provjere kontejnere za koje se smatra da su pod "visokim rizikom". S borbom protiv trgovine droge bavi se pomorska policija koja, otkrio je gradonačelnik, nema dovoljno osoblja.

'U jednom trenutku moglo bi doći do nevinih žrtava'

Novac od droge, naime, infiltrira se u lokalno gospodarstvo, "trujući" dijelove gradskog maloprodajnog sektora, rekao je gradonačelnik De Wever. Catherine De Bolle, šefica agencije Europske unije za provođenje zakona Europol, upozorila je da narko bande nastoje korumpirati lokalne vlasti, sudove i policiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Oni se infiltriraju u naša društva", rekla je De Bolle. “Žele odlučivati ​​o velikim pitanjima u našem društvu”, dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Antwerpenu bi se mogao pojaviti scenarij iz Nizozemske u kojoj je često dolazilo do visokoprofilnih ubojstava. Jedna od situacija je i ubojstvo nizozemskog kriminalističkog reportera Petera R. De Vriesa, kao i odvjetnika Derka Wiersuma. To bi se uskoro moglo dogoditi i u Belgiji, a gradonačelnik De Wever se boji da bi "u jednom trenutno moglo doći do nevinih žrtava".

Bart De Wever pokrenuo je i kampanju, a najveću pozornost po tom pitanju privukla je smrt 11-godišnje djevojčice. A prijetnje narko bandi natjerale su čak i ministra pravosuđa Vincenta Van Quickenbornea s obitelji da se dvaput skloni na sigurno u rujnu i prosincu prošle godine.

U veljači ove godine, Vlada je pomorskoj policiji prebacila 70 agenata koji su čuvali obližnje nuklearno postrojenje. Potpisan je i ugovor o dodatnoj opremi za skeniranje, a imenovana je i nacionalna povjerenica za droge, Ine Van Wymersch, čiji će posao biti uhvatiti se u koštac s problemima droge. Povjerenica je privukla pozornost kada je rekla "tko god puši džoint, financira zločinačku organizaciju".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Belgija i Nizozemska udružile su se kako bi ojačale prekograničnu borbu s drogama. "Većina" osumnjičenika za nasilje povezano s drogom, naime, bili su nizozemskog podrijetla, otkrio je De Wever. A od početka 2022. godine lokalna policija provela je više od 1600 uhićenja zbog dilanja droge i oko 85 zbog nasilja povezanog s drogom.

Belgija se nada pomoći EU-a

U lipnju ove godine, predstavnici šest zemalja Europske unije s velikim lukama - Belgije, Nizozemske, Francuske, Italije, Njemačke i Španjolske, sastali su se u Antwerpenu da bi se udružili u borbi.

I Europska komisija želi pomoći. Belgija, naime, planira temu o borbi protiv droga postaviti kao prioritet kada preuzme predsjedanje Vijećem Europske unije u prvoj polovici sljedeće godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moramo povezati točke i osigurati da se zločinačke skupine odmah ne presele u drugu luku, ako se mjere poduzmu u jednoj luci", rekla je povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Belgija se nada kako bi blok mogao olakšati izručenje narko bossova koji akcije vode iz Emirata ili Maroka. "Ako ne probijemo taj sustav", rekao je Verlinden, "onda mogu nastaviti zvati ​​iz Dubaija ljude na terenu ovdje: Bacite još jednu bombu tamo, i još jednu granatu tamo."

POGLEDAJTE VIDEO: Tamo gdje se igraju djeca, narkomani redovno konzumiraju svašta. Drogu skrivaju u grmlju, a igle su na svakom koraku…