Šest policajaca je ubijeno, a 12 ranjeno u nedjelju u seriji napada u ruskoj pokrajini Dagestanu, objavile su ruske novinske agencije navodeći lokalno ministarstvo unutarnjih poslova.

Naoružani napadači otvorili su vatru na sinagogu i dvije pravoslavne crkve u Derbentu i na policijsku kontrolnu točku u Mahačkali.

Ministarstvo je reklo da su dvojica napadača ubijeni.

U napadu je ubijen i pravoslavni svećenik, a sinagoga i pravoslavna crkva su zapaljene, dodalo je ministarstvo. Kako piše Daily Mail, pravoslavnom svećeniku su navodno prerezali grkljan.

Agencije javljaju da je u Mahačkali, upravnom središtu Dagestana, došlo do uličnih borbi.

🇷🇺✅🔥 Firefighters extinguished the fire in a synagogue in Derbent, Dagestan, Russia. https://t.co/udse1GdB1a pic.twitter.com/4xqU8mtna1