SAD, Kina i Rusija ostali su neizazvani kao najmoćnije zemlje na svijetu u 2023. godini, prema ovogodišnjem globalnom rangiranju moći objavljenom od strane US News & World Report. Rangiranje, dio studije "Najbolje zemlje", ispitivalo je 17.000 ljudi o njihovim mišljenjima o 87 različitih nacija. Rangiranje ocjenjuje utjecaj zemlje na temelju percepcije ispitanika o faktorima kao što su politička, ekonomska i vojna moć, prenosi Bussines Insider. Evo kako se stapaju 25 najmoćnijih zemalja svijeta:

25. Nizozemska

US News primijetio je da je Nizozemska bila pionir u politici, uključujući ao prvu zemlju koja je legalizirala istospolni brak. Sjedišta Međunarodnog kaznenog suda i Međunarodnog suda pravde nalaze se u Haagu, a Nizozemska je bila osnivač članica EU i NATO-a te ih je jako podržavala.

Rangiranje je istaknulo snažne međunarodne saveze zemlje, kao i njezin ekonomski utjecaj. Unatoč tome, zabrinutost zbog imigracije postaje sve prisutnija među nekim političarima, primjećuje rangiranje. Zemlja je pala za jedno mjesto u usporedbi s prošlogodišnjim rangiranjem, sa 24. na 25. mjesto.

24. Singapur

US News je rekao da je Singapur, nazvan jednim od "četiri azijska ekonomska diva", doživio brz rast, uključujući i prosperitet elektronike i farmaceutske industrije. Primijetio je da je Singapur među najbogatijim zemljama na svijetu zbog visokog BDP-a po glavi stanovnika i niske stope nezaposlenosti. Međutim, dodao je da zabrinjava ograničenost dostupnog prostora i brzi rast stanovništva, što dovodi do briga o rastućim životnim troškovima i nejednakosti u dohotku.

Zemlja nije uspjela ući među top 25 u 2022. godini, ali se vratila na listu ove godine. Zemlja se posebno visoko ocjenjuje zbog svog ekonomskog utjecaja i snage izvoza, iako mnogo manje zbog svoje vojne moći. US News je također istaknuo da su sigurnost i zaštita ključni elementi ponosa zemlje, pri čemu su Singapurci izloženi ozbiljnim kaznama čak i za žvakanje žvakaćih guma i bacanje smeća.

23. Švedska

US News je rekao da su švedske obveze prema ljudskim pravima, javnoj službi i održivosti učinile zemlju poštovanim liderom u međunarodnim odnosima. "Zdravstvo, kao i visoko obrazovanje, besplatni su, a ljudi imaju jedno od najdužih očekivanja života na svijetu", dodaje se. Također je primijetio snažne međunarodne saveze Švedske i ekonomski utjecaj, te da zemlja ima jedno od najvećih kopnenih površina u EU. Zemlja je porasla za jedno mjesto u usporedbi s prošlogodišnjim rangiranjem.

22. Katar

US News je rekao da je Katar jedna od najbogatijih zemalja na svijetu zahvaljujući svojim rezervama nafte i prirodnog plina. Kao rezultat toga, Katarci, njih manje od 3 milijuna, uživaju visok standard života. Izvješće je primijetilo da proizvodnja, građevina i financijske usluge čine malo više od polovice BDP-a zemlje, što je pomoglo ekonomiji da se nosi s globalnim padom cijena nafte. Katar se razvio kao istraživački centar, s mnogim prestižnim američkim koledžima koji su osnovali satelitske kampuse na periferiji Dohe, dodao je. Rangiranje moći zemlje profitiralo je posebno od njenog snažnog ekonomskog utjecaja, kao i od njenih međunarodnih saveza i političkog utjecaja. Zemlja je porasla za jedno mjesto u usporedbi s prošlogodišnjim rangiranjem.

21. Švicarska

Švicarska je mala zemlja, ali jedna od najbogatijih na svijetu, prema US News-u. Robusno gospodarstvo zemlje pokreću niske stope poreza na dobit, visoko razvijeni sektor usluga dominiran financijskim uslugama i visokotehnološkom industrijskom sektorom, dodao je. Zbog svoje duge tradicije neutralnosti, Švicarska nije članica EU-a i nije podržavala ni jednu stranu u oba svjetska rata. Međutim, US News je primijetio da njezina neutralna pozicija znači da je popularna lokacija sjedišta organizacija poput Međunarodnog odbora Crvenog križa i UN-a. Zemlja ima snažan ekonomski utjecaj i međunarodne saveze prema rangiranju. Unatoč tome, Švicarska je pala za jedno mjesto u usporedbi s prošlogodišnjim rangiranjem.

20. Španjolska

US News je primijetio da je Španjolska članica EU-a, NATO-a, UN-a, OECD-a i Svjetske trgovinske organizacije. Također je primijetio da je otporno izvozna tržište, kao i napore EU-a za restrukturiranje iz 2014. koji su pomogli Španjolskoj da se oporavi od ozbiljne ekonomske recesije 2009. godine. Međutim, unatoč naporima da se provedu reforme u radu, mirovinama, zdravstvu, porezu i obrazovanju, oko četvrtine stanovništva Španjolske ostaje nezaposleno. Španjolska, koja se smatra zemljom snažnih međunarodnih saveza, izvoza i ekonomskog utjecaja, pala je za jedno mjesto u usporedbi s prošlogodišnjim rangiranjem.

19. Brazil

US News je rekao da je Brazil "div na kontinentu - i po veličini i po broju stanovnika." Napomenuto je da je gospodarski bum Brazila u prvoj dekadi 21. stoljeća učinio zemlju jednom od najvećih svjetskih ekonomija u smislu BDP-a, prema Međunarodnom monetarnom fondu. Isto tako je primijetio da je zemlja jedna od najpopularnijih svjetskih turističkih odredišta, da je Amazona druga najduža rijeka na svijetu. Međutim, US News je napomenuo da zemlja vodi bitku protiv uporne stope siromaštva i korupcije, što utječe na društvene, ekonomske i političke sustave Brazila. Moć zemlje povećala se zbog njenih snažnih izvoznih aktivnosti i ekonomske moći.

18. Iran

Iran ima jedno od najvećih gospodarstava na Bliskom istoku, prema US News-u. Zemlja je dugo privlačila pažnju glavnih svjetskih sila zbog svoje strateške lokacije, kao i zbog obilnih nalazišta nafte i drugih prirodnih resursa, dodao je. No, prema US News-u, iransko gospodarstvo i dalje je ozbiljno pogođeno naslijeđem izolacije, unatoč tome što sjedi na 10% svjetskih poznatih rezervi nafte i što je osnivač članica OPEC-a. Njegova moć povezana je uglavnom s percepcijom njegove vojne snage.

17. Australija

Australija je prosperitetna zemlja s tržišnom ekonomijom i relativno visokim BDP-om i prihodom po stanovniku, prema US News-u. Primijetio je da Australija sudjeluje u međunarodnoj suradnji putem institucija poput G20, Zajednice naroda i Azijsko-pacifičkog gospodarskog foruma. Zemlja je viđena kao zemlja snažnih međunarodnih saveza i ekonomskog utjecaja.

16. Italija

US News je napomenuo da Italija ima četvrtu najveću ekonomiju u eurozoni. Zemlja je poznata po svojim povijesnim gradovima, svjetski poznatoj kuhinji i geografskoj ljepoti, što je čini idealnim turističkim odredištem, dodao je. Međutim, organizirani kriminal, korupcija, usporen gospodarski rast te visoka nezaposlenost mladih i žena ostaju veliki problemi, dodao je. Kada je riječ o njezinoj moći, ispitanici su istaknuli njezine međunarodne saveze, ekonomski utjecaj i snažan izvoz.

15. Turska

US News je rekao da se očekuje da će Turska biti jedna od najbrže rastućih članica OECD-a u sljedećih nekoliko godina. Turska, osim što je osnivačica UN-a i OECD-a, također je članica NATO-a, napomenuo je. No, također je primijetio da se zemlja suočava s regionalnim sukobima, terorizmom i političkom nestabilnošću. Turska je porasla za dva mjesta u usporedbi s prošlogodišnjim rangiranjem, kada je bila rangirana 17. mjesto, ali je i dalje jedno mjesto niže nego 2021.

14. Ukrajina

Ukrajina, koju je Rusija napala prošle godine, članica je ključnih međunarodnih organizacija poput UN-a i Svjetske trgovinske organizacije, prema US News-u. Tri najveća ekonomska sektora zemlje su usluge, industrija i poljoprivreda, napomenuo je. Ukrajina je dobila značajnu političku i vojnu podršku od zapadnih saveznika poput SAD-a, Velike Britanije i članica EU-a od potpune ruske invazije u veljači 2022. godine i globalno je pohvaljena zbog svojeg otpora Rusiji. No, ruska invazija uzrokovala je velike gubitke u stanovništvu, gradovima i industriji zemlje, uzrokujući značajne štete koje će vjerojatno trebati desetljeća da bi se oporavila. Percepcija snažne vojske Ukrajine bila je ključni faktor u njezinom rangiranju moći. Zemlja zadržava istu poziciju kao i u 2022. godini.

13. Kanada

US News je rekao da je Kanada četvrti najveći proizvođač nafte na svijetu i ima treće najveće dokazane rezerve nafte. Primijetio je da je zemlja "visokotehnološko industrijsko društvo s visokim standardom života". Opadajući za jedno mjesto u odnosu na 2022. godinu, oni koji su ispitivani istaknuli su ekonomski utjecaj Kanade i snažne međunarodne saveze.

12. Indija

Povećavajući se za jedno mjesto u odnosu na 2022. godinu, US News je primijetio da je Indija najveća demokracija na svijetu i ima brzorastuće raznoliko gospodarstvo s velikom, stručnom radnom snagom. Zemlja je postala važno središte usluga informacijske tehnologije, korporativnih usluga izvan kompanije i zaposlenih u softveru zahvaljujući obrazovanoj radnoj snazi koja govori engleski jezik, napomenuo je. Također je druga najnaseljenija zemlja, iza Kine, dodao je. Percepcija moći Indije proizlazi iz njenih izvoznih aktivnosti i ekonomske moći.

11. Izrael

Unatoč svojoj relativno maloj veličini, Izrael je igrao značajnu ulogu u globalnim poslovima, napomenuo je US News. Indikatori poput očekivane životne dobi, obrazovanja i prihoda po glavi stanovnika također pokazuju da je zemlja visoko razvijena, dodao je. Međutim, njezina ekonomija spada među najnerazvijenije u zapadnom svijetu, s velikim razlikama između bogatih i siromašnih, dodao je. Prema US News-u, zemlju se optužuje za kršenje ljudskih prava i uključena je u kontinuirane granične sporove oko okupiranih palestinskih teritorija. Izrael je pao za jedno mjesto u odnosu na prošlogodišnje rangiranje, pri čemu su ključne značajke naglašene njegova snažna vojska i politički utjecaj.

10. Ujedinjeni Arapski Emirati

US News je napomenuo da je otkriće nafte u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sredinom 20. stoljeća brzo transformiralo njihovo gospodarstvo. BDP po glavi stanovnika UAE-a sada je usporediv s najvećim zapadnoeuropskim zemljama, napomenuo je. Zemlja ima najkonkurentnije gospodarstvo na arapskom svijetu, prema Svjetskom ekonomskom forumu, dodao je US News. Međutim, UAE je pao za jedno mjesto u odnosu na prošlogodišnje rangiranje, prestigla ga je susjedna Saudijska Arabija.

9. Saudijska Arabija

US News je napomenuo da je Saudijska Arabija najveći svjetski dobavljač nafte, odgovorna za otprilike četvrtinu globalnih zaliha nafte. Dodao je da je zemlja osnivačica OPEC-a i članica Svjetske trgovinske organizacije, kao i drugih međunarodnih tijela. Svake godine milijuni vjernika iz cijelog svijeta obavljaju hadž, putovanje u sveti grad Meku, u Saudijskoj Arabiji. Zemlja je porasla za dva mjesta u odnosu na prošlogodišnje rangiranje.

8. Francuska

US News je rekao da je Francuska druga najveća ekonomija u Europi, nakon Njemačke. Primijetio je da je zemlja poznata po svom naslijeđu, uključujući Eiffelov toranj, Louvre i luksuznu robnu marku Chanel. Francuska je također dugogodišnji član EU-a, NATO-a i UN-a, dodao je. Ključni čimbenici njezine moći uključuju ekonomski utjecaj, međunarodne saveze i vojnu snagu.

7. Velika Britanija

US News je primijetio da je Velika Britanija bila kolonijalna sila tijekom britanskog imperija i da je bila međunarodno priznata kolonijalna sila. Primijetio je da je Britanija poznata po svojoj povijesti, uključujući Stonehenge i Westminstersku palaču. Zemlja je jedan od osnivača NATO-a, UN-a, G7-a i G20-a, dodao je. Unatoč izlasku iz EU-a, Velika Britanija zadržava snažne međunarodne saveze i politički utjecaj. Pala je za jedno mjesto u usporedbi s prošlogodišnjim rangiranjem.

6. Južna Koreja

US News je istaknuo snažnu vojsku Južne Koreje i visok izvoz kao razloge za njezino visoko mjesto na ljestvici moći. Zemlja je članica mnogih međunarodnih organizacija, uključujući UN, G20, Svjetsku trgovinsku organizaciju i Forum za regionalni ASEAN. Južna Koreja ima "jednu od najvećih bruto nacionalnih ušteda i rezervi stranih investicija na svijetu", izvijestio je US News, istovremeno ističući njezin velik izvoz automobila i tehnologije, s tim što je zemlja domaćin sjedištima tvrtki poput Samsunga, Hyundaia i Kije. US News je opisao južnokorejsko "visokotehnološko gospodarstvo usmjereno na usluge" kao "priču o uspjehu stranih investicija" i rekao da sada ima jedno od najvećih svjetskih gospodarstava.

5. Japan

US News je napomenuo da je Japan jedna od najvećih svjetskih ekonomija i jedan od najvećih izvoznika, posebno elektronike i automobila. Primijetio je da je zemlja članica G7-a i G20-a, kao i drugih međunarodnih tijela. Japan je ostao na istom petom mjestu kao i prošle godine, a ključni čimbenici njegove moći uključuju ekonomski utjecaj i međunarodne saveze.

4. Njemačka

US News je rekao da je Njemačka najveća ekonomija u Europi, a također je poznata po svojim automobilskim markama poput BMW-a, Mercedes-Benza i Volkswagena. Primijetio je da je zemlja članica EU-a, NATO-a, G7-a i G20-a, kao i drugih međunarodnih organizacija. Njemačka ostaje visoko rangirana zbog svojeg snažnog gospodarstva, ekonomskog utjecaja i političkog utjecaja.

3. Rusija

US News je napomenuo da Rusija ima najveći teritorij na svijetu i bogatu povijest, uključujući carske dinastije i Sovjetski Savez. Primijetio je da je zemlja članica G20-a, BRICS-a i Vijeća sigurnosti UN-a, kao i drugih međunarodnih tijela. Rusija je peta najveća svjetska ekonomija, s BDP-om koji se temelji na prirodnom plinu, nafti i mineralima, dodao je US News. Ključni čimbenici njezine moći uključuju vojnu snagu, ekonomski utjecaj i politički utjecaj. Pala je za jedno mjesto u usporedbi s prošlogodišnjim rangiranjem.

2. Kina

Kina se nalazi na drugom mjestu na ljestvici moći svjetskih zemalja prema US News & World Report za 2023. godinu. Kina je druga najveća svjetska ekonomija, a njezin utjecaj raste kako na ekonomskoj tako i na političkoj razini.

1. Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države ostaju na vrhu ljestvice moći svjetskih zemalja prema US News & World Report za 2023. godinu. Zemlja je i dalje dominantna sila u svjetskim poslovima, s najvećom ekonomijom na svijetu i jakim utjecajem u mnogim međunarodnim organizacijama i sporazumima.