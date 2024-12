Katastrofa na karnevalu! Najmanje 32 djece poginulo u stampedu: 'Izgaženi su na smrt'

Najmanje 32 djece poginulo je u stampedu tijekom karnevala u nigerijskoj državi Oyo u srijedu, potvrdili su dužnosnici. Vlasti istražuju tragediju koja se dogodila u Islamskoj srednjoj školi Bashorun u glavnom gradu države Ibadan, prenosi A news.

Glasnogovornik lokalne policije Adewale Osifeso kazao je da istraga još uvijek traje te da se utvrđuje točan broj žrtava.

Anadolu doznaje da je karneval organizirala nevladina organizacija Women in Need of Guidance of Support, dok je njezina osnivačica Naomi Silekunola navodno na ispitivanju u policiji.

"Mnogi su padali, drugi su bili zgaženi, dok su se neki onesvijestili zbog ogromne količine ljudi", kazala je svjedokinja Omolewa Azeez koja je na karnevalu bila sa svojim sedmogodišnjim sinom. Kada je stigla u šest ujutro po lokalnom vremenu, na ulazu ju je dočekala gomila koja je pokušala ući u prostor karnevala, dok prema njezinim riječima nije bilo dovoljno osiguranja.

Prema radijskoj najavi, organizatori karnevala obećali su da će pripremiti hranu i darove za 5000 djece, no njih čak 8000 pojavilo se već ujutro na mjestu karnevala. Više izvora potvrdilo je da su žrtve izgažene na smrt dok su pokušavale probiti glavna vrata objekta.

