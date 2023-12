Danas traje konferencija ruskog predsjednika tijekom koje građani mogu postavljati pitanja. Na ekranu iza Vladimira Putina tako su se pojavile i neke kritične poruke, što začuđuje s obzirom na to da su ruski mediji pod dosta strogom kontrolom Kremlja. Na televizijskom programu stoga nije uobičajeno vidjeti nešto što bi Putina moglo prikazati u lošem svijetlu.

Niz kritičnih pitanja koji se pojavio prilikom prijenosa konferencije bio je vezan uz invaziju na Ukrajinu, ali i Putinovu kandidaturu na predsjedničkim izborima sljedeće godine.

"Nemojte se kandidirati za još jedan mandat - pustite mlade da pokušaju", glasila je jedna poruka, kako je prenio Sky News.

"Volio bih znati kada će naš predsjednik obratiti pažnju na vlastitu zemlju? Nemamo obrazovanje, nemamo zdravstvenu zaštitu. Bezdan je pred nama..."

Neki građani su se osvrnuli na životni standard Rusa. "Kada će život običnih ljudi biti bolji ne na riječima, već na djelima?", pita se netko u porukama. Jedan gledatelj je pitao Putina i kada će prava Rusija biti ista kao ona na TV-u. "Pozdrav, kako se mogu preseliti u Rusiju o kojoj pričaju na prvom programu?", bila je jedna od poruka.

“Mr President, when will real Russia stop being different from the one on TV?”



“Hello, how can I move to the Russia they talk about on Channel One?” pic.twitter.com/N6jIht01NO