Kamenje i zemlja zatrpali su u petak cestu Omiš-Zakučac nedaleko od podnožja tunela koji se gradi u sklopu omiške zaobilaznice. Iz Hrvatskih cesta najavljuju rekonstrukciju prometnice i sanaciju stijena, kaže se u prilogu RTL-a Danas.

Dok se uklanjanju nestabilni blokovi, cesta između Omiša i Zakučca bila je zatvorena. No, vožnja ovom prometnicom, tvrde mještani, prava je lutrija, jer odroni su česti, osobito nakon obilnih kiša.

'Srića da dica imaju online nastavu'

“Ovo je dosad najviše, zamislite da je netko 'trevio' što bi to bilo. Pa čovik bi poginuo, nema druge“, kazao je za RTL jedan stanovnik Zakučaca.

“Srića da dica imaju online nastavu. Točno u to vrime oni prolaze ovdje s busom i sad zamislite da je to palo na bus pun dice. Bojim se da tek kad se dogodi tragedija da će se tek onda nešto poduzeti“, rekla je Dolores Filipović, predsjednica mjesnog odbora Zakučac.

Inače, rekonstrukcija postojeće ceste je u planu, kao i sanacija litice. Već je u sklopu izgradnje omiške zaobilaznice uklonjeno 200 kubnih metara nestabilnih stijena.

“U tijeku su radovi otklanjanja odrona I nestabilnih blokova koji se nalaze na ovom dijelu stijenske mase, nakon toga ćemo odlučiti o daljnjim koracima vezano za sadašnju sanaciju I omogućavanje prometa ovim dijelom ceste“, kazao je RTL-u Neven Matijević, rukovoditelj poslovne jedinice Split HC.

'Ovdje će se dogoditi zlo'

Mještani su na odrone upozoravali od početka gradnje zaobilaznice i prosvjedima tražili gradnju tunela Lisičina.

“Ono što se govorilo da se ovdje probije tunel Lisičina koji bi riješio veliki problem. Jer ovdje će se dogoditi zlo. Sigurno će se dogoditi jer ovo je problem veliki”, kaže Neven Mrčela iz Omiša.

Opasne prometnice svjesni su i u Gradu Omišu, a tunel imaju u planu.

“Grad je u tijeku izrade I dopune prostornog plana i mi očekujemo da ćemo do početka iduće godine to usvojiti kako bi HC mogle ići u projektiranje tog tunela i zaobići ovaj problem koji imamo s ovom liticom. Do tada liticu treba sanirati”, kaže Ivo Tomasović, gradonačelnik Omiša.