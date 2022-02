Talijanski istražitelji završili su obdukciju leša Dragana Panića, Srbina koji je prerezanog vrata pronađen u luci u Genovi na brodu MSC Adelaide na kojemu je otkriveno i pola tone kokaina. Rana na njegovom vratu bila je duboka, a njegova smrt i dalje je vrlo zagonetna, piše beogradski Blic.

Panićeva smrt zagonetna je zbog poruke koja je navodno pronađena uz njegovo mrtvo tijelo, a u kojoj je pisalo kako moli Boga da ga uzme sebi, a svoju obitelj moli da mu oprosti.

Policija sumnja da je riječ o suicidu

Iako poruka upućuje na to da je Panić počinio samoubojstvo, policija u to sumnja jer pored tijela nije pronađeno nikakvo hladno oružje kojim bi si sam prerezao vrat. Članovi posade tvrde da je on prethodno mahao žiletom, ali žilet nije pronađen na mjestu zločina.

"Istražitelji su uhitili dvojicu muškaraca koje su zatekli na brodu. Jedan od njih uhvaćen je dok je uzimao torbe iz kontejnera koji se nalazio u prostoru za video-nadzor. Vrijednost zaplijenjene droge na tržištu bi bila 30 milijuna eura', prioćila je policija.

'Vidio je nešto što nije trebao vidjeti'

Obitelj i susjedi mrtvog Srbina tvrde da se on nikada ne bi ubio, nego da se zatekao na krivom mjestu u krivo vrijeme vjerojatno vidjevši nešto što nije trebao vidjeti.

''Ma kakvo samoubojstvo, bio je jak čovjek, sposoban i moćan. Ima divnu obitelj, otišao je na brod da bi za njih zaradio. On je vidio nešto što nije trebao'', kažu njegovi rođaci iz okolice Beograda odlučno odbacujući tvrdnje da se bavio krijumčarenjem kokaina. ''Nikada se nije bavio nezakonitim poslovima bavio. Bio je dobar, miran, i vrijedan. Radio je u Rafineriji, a poslije je otišao na brod'', dodaju.

Brod s kokainom doplovio iz Brazila

Na brodu je najprije pronađen kokain, a zatim i Panićev leš.

''Lučki radnik je uhićen na djelu dok je iskrcavao kontejner s 14 vreća čistog kokaina. Nakon uhićenja policija je ušla na brod i zatekla zaklanog muškarca iz Srbije'', pišu talijanski mediji.

Brod je, inače, stigao u Genovu iz Brazila, a kokain se nalazio u kontejneru u kojem je trebala biti kava.