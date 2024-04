Prema izvješću zdravstvenih dužnosnika, jedan muškarac u Hong Kongu zaražen je rijetkim i potencijalno smrtonosnim virusom nakon što su ga ozlijedili divlji majmuni u parku. Muškarac je trenutno u kritičnom stanju, prenosi Live Science.

Infekciju je izazvao virus B, koji se obično nalazi u slini, urinu i stolici makakija, majmuna koji žive na raznim lokacijama u gradu, navodi Centar za zaštitu zdravlja (CHP), agencija Odjela za zdravstvo u Hong Kongu. Majmuni obično ili nemaju simptome ili pokazuju samo blage simptome infekcije, kažu u Centru.

Prema obitelji zaraženog čovjeka, on je u veljači došao u kontakt s majmunima tijekom posjeta parku Kam Shan Country u području nadimka "Brdo majmuna". Pretpostavlja se se da je on prvi slučaj ljudske infekcije virusom B u Hong Kongu.

B virus, poznati i kao majmunski B virus ili herpesvirus simiae, u rijetkim slučajevima inficira ljude. Prema CDC-u, od otkrića 1932. do 2019. zbog virusa se razboljelo oko 50 ljudi, od kojih je 21 čovjek umro. Većinu oboljelih ljudi ugrizao je ili ogrebao majmun ili su bili zaraženi kada su tkivo ili je došlo do kontakta ozlijeđene kože s tjelesnom tekućinom majmuna. Postoji samo jedan poznati slučaj da je zaražena osoba prenijela virus B na drugu osobu, tvrdi CDC.

Koji su simptomi?

Početni simptomi virusa B nalik su gripi i uključuju vrućicu, zimicu, bolove u mišićima, umor i glavobolju. Drugi simptomi mogu biti otežano disanje, mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhu i štucanje. (Štucanje može potencijalno biti povezano s virusom koji napada živčani sustav.) Ljudi također mogu razviti male mjehuriće na dijelu tijela koji je majmun ogrebao ili s kojim je stupio u kontakt.

U kasnim stadijima infekcija može uzrokovati upalu mozga i leđne moždine. To može dovesti do osjećaja boli, utrnulosti ili svrbeža u blizini mjesta rane, kao i do problema s koordinacijom mišića i oštećenja mozga i živaca. Problemi s disanjem i smrt mogu nastupiti unutar jednog dana do tri tjedna nakon pojave početnih simptoma, napominje CDC. Infekcija se obično liječi antivirusnim lijekovima i njegom za održavanje vitalnih znakova.

