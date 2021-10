Hrabra tinejdžerka Seala (17) iz Melbournea, koja je skoro umrla od covida, podijelila je svoju mučnu priču o borbi za život na intenzivnoj njezi na respiratoru. Ona je jedna od najmlađih osoba u Australiji koje su trebale intenzivnu njegu. Saela i cijela njezina obitelj zarazili su se krajem kolovoza koronavirusom preko njezine malene sestre iz vrtića, dok se posljednja epidemija u Viktoriji pogoršavala, piše Daily Mail.

Iako je zabrinutost bila usmjerena na njezine starije bake i djedove, ipak je Saela završila u bolnici na gotovo mjesec dana, a devet dana je provela u komi. Učenica tada nije ispunjavala uvjete za cijepljenje.

Saela je održala snažno obraćanje javnosti u kojemu se osvrnula na strahove za svoj život kako joj se stanje pogoršavalo te je poslala emotivnu molbu poricateljima covida i onima koji oklijevaju zasukati rukave.

"Postoji mnogo ljudi mojih godina koji misle da su nepobjedivi i da im nije potrebno cjepivo. Misle da su mladi i zdravi. Da neće biti pogođeni, ali Covid me je skoro ubio", rekla je.

'Nismo glumci'

Saela se obratila javnosti na svakodnevnom brifingu o covidu vlade Viktorije, gdje joj se pridružila i njezina mama Michelle, koja je proživjela proživljavanje najgore more svakog roditelja. Pohvalila je Saelu zbog hrabrosti, samo nekoliko tjedana nakon što su joj liječnici rekli da je njezina kći najbolesnija pacijentica u istočnoj zdravstvenoj četvrti.

'Nismo glumci. Ovo nije scenarij", rekla je Michelle te naglasila kako postoje dokazi o njezinoj bolesti koji su zastrašujući. "Željela je podijeliti svoju priču. Nije bila prisiljena. Možda će anonimni ljudi na internetu učiniti da se osjeća loše zbog govora, ali trebali bi znati da se od ničega neće osjećati gore kao od covida", dodala je.

Michelle je rekla da antivakseri imaju pravo na svoje mišljenje. "Nisam ja na to da ih prisiljavam na to. Ovdje sam samo da ispričam svoju priču i što mi se dogodilo. I samo se nadam da ta osoba neće doživjeti ono što smo mi doživjeli. Na njima je", dodala je.

Nakon obraćanja, majka i kćer su dobile veliku podršku na internetu od zdravstvenih dužnosnika, medija i opće javnosti.

Uplašena za vlastiti život

Saela se prisjetila dana kada je hitnim vozilom odvezena u bolnicu dok se borila za dah jer se kašlja pogoršao. Njezino stanje postalo je kritično, budući da su joj se pluća napunila tekućinom.

"Bila sam toliko uplašena, vrištala sam i mislila sam da ću umrijeti, a onda nisam ništa osjetila, uspavali su me. Probudili su me devet dana kasnije", prisjetila se Saela koja se probudila s cijevi u vratu, nesposobna za kretanje ili razgovor. "Bojala sam se ponovno zaspati. Samo sam gledala u strop i bila sam sama. Bilo je toliko strojeva oko mene, toliko žica i igala, uplašilo me je toliko bipkanja i svega."

Saela je morala ponovno naučiti hodati prije nego što je puštena kući. Tri tjedna kasnije, još uvijek se nije potpuno oporavila i upravo je ovog tjedna nastavila s online nastavom. Još uvijek ima fizičke i emocionalne posljedice koje je podsjećaju na svoju bitku za život. "Imat ću ovaj ožiljak od traheotomije na vratu do kraja života", rekla je.