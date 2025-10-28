Monstrum s vjetrovima od 280 km/h juri prema 1,5 milijuna ljudi: 'Molio sam na koljenima'

Uragan pete kategorije Melissa juri prema Jamajci i očekuje se da će u narednim satima stići do kopna. Nakon što je vjetar dostigao brzinu do 280 km/h, ovo je sada najjača oluja na svijetu ove godine. Troje ljudi već je poginulo dok se zemlja priprema za udar sedme najjače oluje u povijesti.

Američki Nacionalni centar za uragane upozorio je da bi dijelovi Jamajke mogli doživjeti količinu oborina do 100 centimetara i "po život opasan olujni udar". Premijer Jamajke kaže da u regiji ne postoji infrastruktura koja može izdržati uragan kategorije 5.

Ključni događaji

Uragan pete kategorije Melissa juri prema Jamajci

Melissa jača od Katrine, sedmi najintenzivniji uragan u povijesti

Premijer Jamajke: 'Molio sam na koljenima'

Snimka iz srca gigantske oluje

13.12 - Ministarstvo obrane SAD-a objavilo je snimku iz samog središta uragana Melissa.

Vojne vlasti su navele da je posada Rezervnog zrakoplovstva SAD-a iz 53. eskadrile za meteorološka izviđanja, poznata kao „Lovci na uragane“, u ponedjeljak nekoliko puta proletjela kroz Melissu kako bi prikupila ključne meteorološke podatke za Nacionalni centar za uragane.

Crveni križ: Uragan bi mogao pogoditi 1,5 milijuna ljudi

12.23 - Uragan Melissa mogao bi utjecati na 1,5 milijuna ljudi samo na Jamajci, priopćila je Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. "1,5 milijuna ljudi moglo bi biti pogođeno", rekao je Necephor Mghendi, prenosi agencija AFP. Mghendi je upozorio da bi ta brojka mogla biti i viša.

Nakon Jamajke, očekuje se da će uragan Melissa kasnije danas pogoditi istočni dio Kube. Tropski olujni uvjeti predviđaju se večeras i na Haitiju. Bahami bi trebali doživjeti uraganske vjetrove, dok se na otocima Turks i Caicos u isto vrijeme očekuju tropske oluje.

52.000 Jamajčana bez struje

12.10 - Jamajčanska javna služba za opskrbu električnom energijom izvijestila je da je više od 52.000 korisnika pogođeno nestankom struje na otoku.

Rekli su da je električna energija već vraćena za više od 30.000 pogođenih korisnika. „Radimo na povezivanju preostalih korisnika, no u nekim područjima jake kiše i zahtjevan teren stvaraju poteškoće u pristupu“, dodali su.

„Sigurnost naših ekipa i javnosti naš je glavni prioritet. Stojimo uz vas. Molimo ostanite sigurni i ostanite u zatvorenom.“

Premijer Jamajke: 'Molio sam na koljenima'

12.08 - Premijer Jamajke Andrew Holness rekao je na konferenciji za novinare da se priprema za dolazak uragana Melisse na kopno. „Bio sam na koljenima u molitvi“, rekao je Holness medijima, dodajući da je bio u kontaktu s vodećim svjetskim liderima.

„Čini se da cijeli svijet moli za Jamajku“, rekao je.

U oštrom upozorenju za Jamajčane, Holness je rekao da u regiji „nema infrastrukture koja može izdržati uragan kategorije 5“.

Zašto je oluja dobila ime Melissa?

12.06 - Od 1953. godine atlantske tropske oluje dobivaju imena od američkog Nacionalnog centra za uragane, a potom i Svjetske meteorološke organizacije.

Koristi se šest lista imena u rotaciji koje se recikliraju svakih šest godina. Ako se nakon Melisse dogode još tri oluje, njihova imena bit će Nestor, Olga i Pablo.

Lista se mijenja samo ako je oluja toliko katastrofalna da bi ponovna upotreba njenog imena bila neosjetljiva. Korištenje lako pamtljivih imena smanjuje zabunu kada se više tropskih oluja dogodi istovremeno.

Melissa, najjača oluja ove godine, sada je pretekla Katrinu i postala sedmi najintenzivniji atlantski uragan u povijesti. Najnoviji podaci pokazuju da oluja koja se približava Jamajci ima tlak zraka u središtu od 901 milibar, nešto ispod Katrine koja je dosegnula 902 mb. Trenutna maksimalna brzina vjetra Melisse iznosi 282 km/h, što odgovara Katrininoj brzini.

Uragan Katrina je 2005. godine stigao do kopna blizu New Orleansa na američkoj obali Meksičkog zaljeva, usmrtivši 1.392 osobe i pričinivši štetu procijenjenu na 125 milijardi dolara.

Vlasti i humanitarne organizacije na Jamajci izrazito su zabrinute zbog vjerojatnog utjecaja Melissinih snažnih vjetrova, osobito u ruralnim i uzdignutim područjima. Premijer Andrew Holness rekao je da u regiji „nema infrastrukture koja može izdržati uragan kategorije 5“.

