Monstrum bacio vrelu kavu na bebu u parku, pa pobjegao iz zemlje. Policija ga traži

Izdan je međunarodni uhidbeni nalog za muškarcem koji je navodno bacio vrelu kavu na bebu u ničim izazvanom napadu u parku u sjevernoj australskoj državi Queensland. Policijski inspektor Queenslanda Paul Dalton rekao je u ponedjeljak da policajci rade s međunarodnim partnerima kako bi pronašli muškarca, identificiranog kao 33-godišnjeg stranog državljanina, za kojeg se zna da je pobjegao iz zemlje četiri dana nakon navodnog napada.

Devetomjesečni dječak, poznat samo kao Luka, zadobio je ozbiljne opekline na licu, rukama i nogama kada je muškarac na njega navodno bacio vrući napitak dok je dijete sjedilo s majkom na travi u Hanlon Parku u Brisbaneu u kolovozu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Televizijska snimka zatvorenog kruga koju je objavila policija prikazuje muškarca kako bježi s mjesta događaja, noseći plavu kariranu košulju, crni šešir i naočale.

"Ubrzo nam je postalo očito da je ta osoba bila upoznata s policijskim metodologijama, sigurno je provodila aktivnosti protunadzora, što je istragu učinilo prilično složenom", rekao je Dalton novinarima, piše CNN.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon napada, muškarac je uzeo taksi do središta Brisbanea, zatim se odvezao automobilom preko državne granice do Novog Južnog Walesa prije nego što je 31. kolovoza poletio iz zračne luke Sydney. "Tek smo prvog rujna uspjeli otkriti ime u CCTV-u", rekao je Dalton, no odbio je reći njegovo pravo ime.

Dalton je rekao da je policija identificirala čovjeka nedugo nakon što je pobjegao. Opisao ga je kao "putujućeg radnika" koji je dolazio i odlazio iz Australije s različitim vizama od 2019., a posljednji je put ušao u zemlju u siječnju 2022. Policija nije uspjela utvrditi motiv koji je muškarac imao za grozan čin.

"Racionalna, normalna osoba, reklo bi se, ne bi učinila nešto takvo. Ali to nije uvijek slučaj", kazao je inspektor.

Dječakova majka rekla je lokalnim medijima da je "sve bilo vrlo brzo i kaotično". "Tada mi nije bilo jasno što se dogodilo, ali sam samo počela vikati u pomoć i vikati da je vruće i da mi je sin opečen”, rekla je majka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Promatrači su požurili s vodom kako bi polili dijete prije nego što je odvedeno u bolnicu, gdje je od tada navodno prošlo više operacija zbog teških opeklina na bradi, vratu, prsima i leđima. U to vrijeme policija je objavila CCTV snimak muškarca uz molbu da im se jave ljudi koji su ga prepoznali.

Istraga je policiju odvela u Novi Južni Wales i Victoriju, gdje je muškarac živio na nekoliko adresa s različitim radnim vizama i vizama za odmor. Policija je rekla da je razgovarala i s njegovim kolegama o kretanju muškarca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon utakmice, makljaža u Osijeku! Poljaci napali Hrvate, a onda nasrnuli i na policiju. Imamo snimku privođenja