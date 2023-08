Sigurnosne službe u BiH će vještačiti mobitel Nermina Sulejmanovića koji je u Gradačcu ubio nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović i još dvoje ljudi te na kraju presudio sebi. Nakon vještačenja trebalo bi se utvrditi je li imao pomagače u pravosuđu i policiji te tko mu je otkrio gdje se skriva Nizama, piše Blic.

Pretpostavka je da se u mobitelu kriju osobne prepiske s mnogima, kao i povijest internet pretraživanja, što bi moglo istražiteljima pokazati je li on svoj zločin dugo planirao.

Novosti iz istrage

Klix.ba javlja da će danas službeno biti pokrenut disciplinski postupak protiv policijske službenice iz Gradačca Dženane Selimović. U javnosti su se zadnjih dana pojavile informacije da je ona bila Nerminova ljubavnica te da mu je otkrila gdje se sakrivala ubijena Nizama. Njezin odvjetnik je javno opovrgnuo takve optužbe.

Prema neslužbenim informacijama iz istrage, za sada se zna da policajka Dženana nije imala ništa s ovim zločinom pa se protiv nje neće pokretati kazneni postupak. Ipak, bit će pokrenut disciplinski postupak jer se nju sada sumnjiči i za povezanost s drugim osobama iz krim miljea, a za to navodno postoje i dokazi. Direktor Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona mogao bi donijeti odluku o njezinoj eventualnoj suspenziji s radnog mjesta.

No, nije samo ona na meti istražitelja, prema pisanju Dnevog Avaza, još jedan policijski službenik se istražuje zbog sumnje da je imao kontakte sa Sulejmanovićem. Navodno se radi o visokopoziocioniranom inspektoru policijske postaje Gradačac koji je išao u njegovo teretanu baš kao i policajka Selimović.

Nije Nermin jedini krivac, Nizamu su ubile i institucije

"Osmi dan su izdali lokaciju, osmi dan je saznao gdje se krije", rekla je Zijada Vuković Pamuković, teta ubijene Nizame, i dodala da je mjesto njezinog skrivanja znala samo policija. Također, obitelj ističe da je Nizami odbijena zaštita koja je svega šest dana prije ubojstva prijavila Nermina za nasilje. Da su policija i sudstvo pravovremeno reagirali, ova strašna tragedija koja nas je zavila u crno mogla se spriječiti i Nizama bi sada uživala pored svoje kćeri, poručuje njezina teta. I sestra ubijene poručuje da nije Nermin jedini krivac.

"Ubili su je zajedno i njegovi ljudi iz institucija. Sutkinja koja je odbila prijedlog o zabrani prilaska. Doušnici iz MUP-a Gradačac koji su mu rekli s kojeg broja je prijavljeno nasilje u obitelji", kaže sestra Emina.

Sutkinja podnijela tužbu

Prozivana sutkinja Lejla Numanović koja je ubijenoj Nizami odbila zahtjev za zabranom prilaska podnijela je prijavu protiv MUP-a Tuzlanskog kantona i policijske stanice u Gradačcu, javlja Dnevni Avaz. Ona je u svojoj prijavi navela da joj policija nije dostavila potrebne dokaze. No, u međuvremenu i ona je postala predmet istrage i to one Ureda disciplinskog tužitelja koji će ispitati njezino postupanje.

Povećan broj prijava obiteljskog nasilja

Nakon ubojstva Nizame Hećimović u Bosni i Hercegovini se bilježi porast broja prijava slučajeva obiteljskog nasilja. U Fondaciji “Lara” i Sigurnoj kući u Bijeljini kažu da se broj poziva na SOS telefon povećao za oko 50 posto, a povećan je i broj žena koje su smještene u to sklonište. Nekima od njih su životi ugroženi. No, mnoge od njih nisu hrabre kao što je bila Nizama te se same boje prijaviti nasilje policiji, gledajući kako je nju policija zaštitila strah se čini opravdan.

"Mnoge žene koje su izložene nasilju imaju pojačan strah da prijave nasilje, jer se, nakon Gradačca, boje posljedica ukoliko to učine. Ali, u strahu su i drugi građani, tako da imamo povećan broj prijava. Sve češće zovu građani da prijave nasilje u svojoj okolini, u susjedstvu ili rodbini, jer se boje kako će to završiti", rekla je koordinatorica Sigurne kuće u Banjoj Luci, Amela Bašić Tomić za Blic.

Dodatni je problem u slučaju ubojstva u Gradačcu to što je Nizama Hećimović, vjerojatno iz straha, nakon prijave nasilja, odustala od svjedočenja.

"Prilikom prijave nasilja policijski službenici moraju izvršiti procjenu rizika, dokumentirati da su stvari u stanu razbacane, da su žena i djeca bili uznemireni, istaknuti sve činjenice koje potkrepljuju da se dogodilo nasilje", kaže Amela Bašić Tomić i dodaje da bi žrtva trebala dobiti i liječnički nalaz na kojem su dokumentirane ozljede, ali i njezino psihičko stanje.

"Kada se sve dokumentira na ovaj način, onda za postupak neće biti presudno da li je žrtva odustala od izjave ili ne", zaključila je Amela Bašić Tomić.

