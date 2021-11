Darko Mladić, sin osuđenog ratnog zločinca, zapovjednika jugoslavenskih snaga u Hrvatskoj, a poslije srpskih snaga u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, progovorio je o tajanstvenoj smrti svoje sestre Ane Mladić koja je 27. ožujka 1994. godine, prema službenoj verziji, izvršila samoubojstvo u obiteljskoj kući, piše Kurir.

Naime, Darko je za Pink rekao da je to bio najteži trenutak u njihovim životima te da nije točno da njegov otac nije dozvolio istragu Aninog ubojstva, već obdukcije.

"Ja sam prije svega s vama jutros da bih opovrgao niz neistina koje su se pojavile prije nekoliko dana u vezi Anine smrti, između ostalog da je Ratko kriv za njenu smrt. Nije to neka tajna, da su se istog dana kada je Ana ubijena, pojavile teze u Zagrebu da se ona ubila zbog grjehova i zločina svog oca. Ja sam dvije godine stariji od Ane. Sjećam se toga, to je najteži trenutak u mom i njegovom životu. Ratko je odmah doletio, nije točno da je spriječio istragu Aninog ubojstva, on jedino nije dozvolio da se napravi obdukcija i da se ona na taj način dodatno ozljeđuje", rekao je Darko Mladić.

Odakle teorija?

Dodao je da se izvor svih tih informacija o motivima smrti nalazi u haaškom tužiteljstvu.

"Jedna španjolska spisateljica napisala je roman o Ani, na čijoj je pozadini napisala da ju je njena sudbina motivirala. Cijeli roman je oko toga kako je Ana oduševljena svojim ocem i kad saznaje da je on ratni zločinac, ona to ne izdržava i ubija se. Prije nego što je ona napisala taj roman, radila je u haškom tužiteljstvu kao suradnica. Poslije je objavila knjigu i profitirala. Po tome se vidi da je sistematski rad protiv Ratka Mladića trajao desetljećima", tvrdi Mladićev sin.

Darko je također opovrga da je nakon Anine smrti Ratko postao surov. "Nije istina da je postao još suroviji, nije nikad bio surov, bio je izuzetan profesionalac. Vratio se na ratište i nikakva promjena se u načinu izvođenja njegovog zapovijedanja nije primjetila", poručio je Darko.