U Srbiji je stanje s koronavirusom sve gore i gore iz dana u dan, a u nedjelju se još jedan mladi život ugasio. Stomatologinja Ivana Latovljev (27) u utorak je bila pozitivna na koronavirus, a osjetila je tek jedan jedini simptom - izgubila je čulo mirisa. Nakon toga se testirala i nalaz je bio pozitivan.

"Bila je odmah poslije toga u kućnoj izolaciji, imala je blage simptome nalik prehladi, koliko ja znam. U subotu joj je pozlilo, počela je povraćati, bila je kod liječnika, javila se hitnoj pomoći. U nedjelju ujutro se ponovo javila rekavši da joj je opet loše. Mjerili su joj tlak, donji joj nisu mogli izmjeriti. Počeli su je gubiti", kazala je Ivanina kolegica za srpski Telegraf.

Ne znaju kako se zarazila

"Intubirali su je, kisik, reanimacije. Sve se to događalo na putu do Pančeva. Liječnik je uspije podignuti jednom, ona opet utone. Uspio ju je oživjeti na nekoliko minuta i tako više puta. Ispred bolnice u Pančevu se izgubila posljednji put", objašnjava njezina kolegica. Pretpostavlja se da je neki tromb krenuo i da je on doveo do tragičnog ishoda.

Ivana se zaručila tek prije mjesec dana.

"Ne znam kako se zarazila, pričala je da želi rađati, pa nije bila sigurna treba li se cijepiti. Moguće je da se zarazila na radnome mjestu, to nećemo nikad znati", priča Ivanina kolegica.