Radiša B., otac osumnjičenika za masovna ubojstva u Malom Orašju i Duboni, jučer je uhićen pod sumnjim da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih tvari. No mještani Dubone njegovog oca, ali i majku krive za mnogo više krive te navode da su od malih nogu vidjeli da je Uroš u najmanju ruku izrazito nasilan i da nije pokazivao nimalo empatije, a roditelji su ga "pokrivali" cijelo vrijeme.

"Kad im je sin ubio djecu na početku njihova života, i oni su bili krivi. Da ne govorimo o tome da je njihov sin od malih nogu bio poznat kao problematičan mladić, koji je ubijao životinje, kao dijete vozio traktor nenormalnom brzinom, a kasnije i motor po centru sela, a uvijek su imali opravdanja za sve”, pričaju šokirani ljudi za Nova .rs.

I napad na policajca prošao nekažnjeno

Jedan od poznanika obitelji navodi da je Uroš B. prije nešto više od dvije godine, dok je još bio maloljetnik motorom namjerno udario policajca koji ga je pokušao zaustaviti.

"Znate tko mu je sredio da ne ide u zatvor? Tata. Radio je što je htio, a tata je rješavao njegove probleme. Probleme je pravio i u školi, pa kad su mu zaprijetili da će mu zvati majku, on se sa smiješkom izrugivao i komentirao: “Ne, zovite tatu, on će vam sve objasniti ”, kaže naš sugovornik.

Osumnjičeni Uroš B, prema riječima mještana Dubone, često je pravio probleme, a znaju ga i po tučnjavama. “Tukao je i jednog starijeg mještanina od 70 godina koliko nije imao kontrolu, mislio je da je nepobjediv, neustrašiv. Tako je odgojen. Njegovi roditelji imaju isti stav. Pa on je s 10 godina vezivao pse i ubijao ih pištoljem. Tada su to svi znali, a nitko nije reagirao, nije to bila dječja igra, vidjelo se da nije normalan. Njegov otac je o tome sa smiješkom pričao, prepričavao i bio ponosan na glupost svog sina", kaže mještanka Dubone.