Misteriozni sferno objekti s "nizom izbočenih rogova" uočeni su duž obale Crnog mora. Još od ožujka - kada je ruska invazija bila u ranoj fazi - ove čudne metalne kugle pojavljuju se na plažama u Ukrajini. No stručnjake za oružje i dalje raspravljaju što bi mogli biti - ili od čega bi mogli proizaći.

Neki su tvrdili da čudne sfere izgledaju kao mine koje su ruske trupe koristile za miniranje Ukrajine. Obrambeni analitičar H I Sutton, međutim, inzistiro je na tome da predmeti nisu mine - već nešto drugo korišteno u ratu. Sutton je na svojoj web stranici rekao: "Usred ratnih ostataka, misteriozni okrugli objekti naplavljeni su na obale Crnog mora. "Metalne kugle, s nizom rogova koji strše. Lokalni mediji su ih opisali kao mine. Doista se čini da je njihova priroda očita. Ali nije, to nisu mine."

'Izgledaju kao mine, ali ako bolje pogledate...'

On vjeruje da bi kuglice mogle biti dio kapsule za lansiranje raketa Kalibr s podmornica; kapsule koja se koristi za ispaljivanje balističkih projektila s brodova i podmornica. Rakete 3M-54 Kalibr korištene su za napad na Ukrajinu od početka invazije.

Sutton je dodao: "One (sfere) su prilično male, otprilike veličine kuglaste bojeve glave na sovjetskoj PDM-2 protuinvazijskoj mini. Ali ako bolje pogledate, prilično su lagane i nisu jako korodirale. Nisu dugo bile u moru. A 'rogovi' su zapravo okrenuti prema dolje iz perspektive mine. Njihovi krajevi poravnati su na način koji sugerira da su zapravo točke pričvršćivanja."

Drugi su sugerirali da bi dijelovi mogli biti dio letjelice, što je Sutton odbacio. Dodao je: "Mnogo je prijedloga da su dijelovi zrakoplova, npr. za suzbijanje paljbe. Slažem se da izgledaju slično. Ali razlog zbog kojeg se ovo odbacuje je taj što je mnoge od ovih objekata naplavilo more. A nema ih kod olupina zrakoplova drugdje. Da je to točno to bi značilo da se je oboreno puno više zrakoplova i da je more uvijek isti dio naplavilo na obalu."