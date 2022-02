Ministar obrane BiH Sifet Podžić ocijenio je u ponedjeljak kako je ukrajinska kriza toliko eskalirala da je na pregovorima predstavnika Rusije i Ukrajine, koji se očekuju u Bjelorusiji, nerealno očekivati bilo kakav dogovor kojim bi se ona obuzdala, a upozorio je kako je problem nepredvidivo ponašanje ruskog predsjednika.

"Uvjeti će biti vrlo zahtjevni tako da pregovori neće uspjeti", kazao je ministar u programu televizije N1.

Podžić je samo dan prije invazije Rusije na Ukrajinu upozorio kako je takav scenarij izvjestan dodajući kako bi to moglo označiti početak trećeg svjetskog rata.

Brine ga mentalno zdravlje Putina

Sada kaže kako takva opasnost i dalje postoji, a posebice ga brinu nepoznanice o mentalnom stanju ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Ako stavite nuklearno oružje u stanje najveće borbene gotovosti, pitanje je…", navodi Podžić upozorivši na Putinove godine i mentalni sklop. "To su režimi gdje jedan čovjek donosi odluku, tako da ništa nije isključeno", kazao je ministar obrane BiH.

Ističe kako je i dalje nepoznanica što su zapravo Putinovi ciljevi kada govori o ograničenoj vojnoj operaciji. Po njegovim riječima, jedan je scenarij spajanje Krima i dvije odmetnute ukrajinske pokrajine kako bi se Ukrajina praktično udaljila od Azovskog mora te svrgnula zakonito izabrana vlast u državi. Drugi se pak svodi na plan za okupaciju cijele Ukrajine, nakon čega bi se Putin mogao okrenuti ka okupaciji Gruzije, ali i Moldavije, no Podžić misli kako je to sada malo vjerojatno jer ruska vojna operacija napreduje puno loše nego što su to u Kemlju očekivali.

"Definitivno obavještajne službe Rusije nisu dobro procijenile (situaciju). Stavljanjem nuklearnog arsenala u stanje pripravnosti (Putin) dokazuje da on ipak svoje ciljeve nije ostvario", kazao je Podžić.

Sasvim izvjesnim ipak smatra izbijanje velike humanitarne krize.