Minimalna brzina na autocesti, mit ili stvarnost? Evo što piše u zakonima

Mnogi misle da na autocestama postoji minimalno ograničenje brzine, ali to nije istina. Kako bi riješio vječnu dilemu, njemački ADAC odgovorio je vozačima na to pitanje, navodeći primjere brzine na autocestama u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji, piše Fenix Magazin.

U njemačkom zakonu pojam minimalne brzine ne postoji, ali piše kako autocestama smiju voziti samo ona vozila koja zbog svoje konstrukcije mogu voziti brže od 60 kilometara na sat. Možda je to razlog zbog kojeg se među vozačima i proširio mit o ograničenju brzine na autocestama međutim, to ne znači da sporija vožnja na autocesti nije moguća. Ali, za to mora postojati "dobar razlog", kako ne biste zaradili kaznu od 20 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema austrijskom zakonu, slično kao i u Njemačkoj, motorna vozila na autocestama moraju biti tehnički sposobna postići brzinu od 60 kilometara na sat . Ovdje također mora postojati opravdan razlog za znatno sporiju vožnju, a to mogu biti ​​vremenske prilike, uvjete na cesti ili promet.

Švicarski zakoni ne propisuju minimalnu brzinu, ali je od 2016. godine uveden zakon koji nalaže da lijevi trak na autocesti smiju koristiti samo vozila koja mogu voziti brzinom većom od 100 kilometara na sat. Tom mjerom želi se poboljšati protočnost prometa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A kako je u Hrvatskoj?

Sukladno članku 51. stavku 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10), vozač ne smije bez opravdanih razloga voziti tako sporo da bitno usporava prometni tok ili ugrožava druge sudionike u prometu.

Kada se iza vozila - koje se kreće brzinom koja je manja od najveće dopuštene brzine na cesti, ili dijelu ceste po kojoj se kreće, ili manja od brzine prometnog toka vozila u prometu na tom dijelu ceste - nakupi kolona vozila koja ga ne mogu sigurno preteći, vozilo se mora na prvom pogodnom mjestu isključiti iz prometa i propustiti kolonu vozila iza sebe. Za nepoštivanje spomenute odredbe propisana je novčana kazna.

Stavkom 3. istog članka je propisano da, kada je brzina kretanja vozila navedenih u stavku 2., manja od polovice najveće dozvoljene brzine na cesti ili dijelu ceste, vozač takvog vozila mora uključiti sve pokazivače smjera, osim kada koristi žuto rotacijsko svjetlo. Za nepoštivanje spomenute odredbe propisana je novčana kazna.

Stavkom 4. istog članka propisano je da se brzina kretanja vozila na cesti uz normalne prometne uvjete ne smije ograničiti ispod 40 kilometara na sat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Člankom 139. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da se autocestom, brzom cestom i cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila ne smiju kretati pješaci, zaprežna vozila, bicikli i životinje, pomoćna pješačka sredstva, kao ni vozila koja ne mogu razviti brzinu kretanja veću od 60 kilometara na sat. Za sudionika u prometu koji počini prekršaj iz navedenog članka propisana je novčana kazna.

POGLEDAJTE VIDEO: Kada prestanu gužve vikendom, tada na red dolaze loši vremenski uvjeti koji otežavaju vožnju