Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ponavljao je prvi razred srednje škole, a informaciju koja se ovih dana pojavila u javnosti potvrdila je Dodikova kćerka Gorica.

Gorica je informaciju potvrdila nakon što ju je javno iznijela kandidatkinja za predsjednicu RS-a Jelena Trivić.

"Ova kampanja postaje sve zanimljivija. U javnosti se pojavila informacija da je svojevremeno Milorad Dodik pao na godinu u prvom razredu srednje škole. O tome je govorio i Nebojša Vukanović prije nekoliko dana. Dodik je pohađao Poljoprivrednu školu u Banjoj Luci, a navodno ga je na godinu oborio profesor Srpskohrvatskog jezika", napisala je Trivić, dodajući da ju čudi to da je on pao na godinu iz predmeta Srpskohrvatski jezik.

Brzo se javila Gorica

"To iz razloga što je Dodik odličan poznavalac hrvatskog jezika. Moguće da je imao problem sa riječima i pravopisom koje danas čine srpski jezik. Ovdje se nameće i pitanje kako je uopće Dodik sa završenom trogodišnjom srednjom školom mogao upisati fakultet. Kako smo proteklih dana vidjeli da se on bavi falsificiranjem dokumenata, to me ne bi začudilo da je on prilikom upisa na fakultet falsificirao diplomu srednje škole", konstatirala je.

Nakon te izjave javila se i njegova kćer Gorica Dodik. "Milorad Dodik je odrastao na selu, radio i učio istovremeno, a kako je te godine bilo jako puno posla na imanju on nije uspio redovno da ide u školu i ponavljao je razred. Milorad Dodik je upisao fakultet političkih nauka u Beogradu tako što je polagao prijemni i završio ga u roku", napisala je Gorica na Twitteru.

Kasnije je u još nekoliko tvitova komentirala ovu aktualnu temu.

"Kamo sreće da si ponavljač, a ne POLITIČKI LEŠINAR! Kao ponavljaču bi ti se nešto dalo i objasniti. Žena bez srama, majka koja tragediju druge majke koristi da bi se smjestila u udobnu fotelju", napisala je Gorica.

"Gile piši Nobelovom komitetu da Andriću oduzmu Nobelovu nagradu i on je ponavljao razred. Od domaće ti politike nema vajde, daj se na međunarodnu na vrijeme!", napisala je Gorica u jednom od posljednjih tvitova.