Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik gostovao je na TV Hapi, gdje je izjavio da ga "boli kada ga neko nazove Bosancem". "Ja nikada nisam ni bio Bosanac, kada meni neko kaže ‘đe si, Bosanac’, meni dođe da se potučem. Ja sam uvijek bio krajiški Srbin, nikada od toga nisam odustao, jedino što nikada nisam bio bosanski Srbin. Ja sam Srbin i to je podvala još od onog Kalaja, u kojoj su pokušali da taj srpski identitet razbiju pa su govorili hrvatski. Srbi, bosanski Srbi, crnogorski Srbi, pa kosovski Srbi, pa će ispasti i beogradski Srbi na kraju, da nisu ostali Srbi. To je njihova koncepcija koja ide. Ako se mi tome ne odupremo, onda naravno da počnu i neki naši ljudi tako govoriti. Ja sam prepoznao tu opasnost i nikada nisam pristao da budem identificiran na taj način. Ta identifikacija pripadnosti narodu kod nas je izrazita, ona je daleko izraženija nego ovdje možda u Srbiji, ali to je naprosto zbog uvjeta u kojima mi živimo", izjavio je.

Dodik je ponovno negirao genocid u Srebrenici te Bošnjake nazvao muslimanima i rekao da je posljednji popis stanovništva utvrdio da tijekom agresije na BiH "nije stradalo toliko Bošnjaka koliko stoji u službenim dokumentima".

“Onda dođe taj popis i oni kažu ‘evo nas ima više’. Kako smo vas onda pobili? Gdje ste, odakle ste došli? Kako je moguće da vas ima više, ako je točno to sve što ste rekli? Kako sada vas odjednom ima više, a Srba ima manje i Hrvata ima manje? Kako sad to? Kakvi su to apsurdi? Po onoj Andrićevoj: ‘Kad uđete u Bosnu, tu prestaje logika'”, rekao je Dodik.

U gostovanju je komentirao i predsjednika Zorana Milanovića, za kojeg je kazao da "iznosi stavove s kojima se čovjek može teško složiti", ali da nije njegov zadatak kao lidera da stalno traži razlike.

“Važna i nepobitna činjenica jest to da Srbi imaju dvije države – Republiku Srpsku i Srbiju, dok su Hrvati u jednoj državi. To je nešto što ne možete osporiti, to je činjenica… Moje, kao vođe, lidera, nije da stalno tražim razlike nego da pokušam napraviti nešto korisno za našu zajednicu. Veoma je neugodno na granici imati zemlju koja je u EU i NATO-u, dok Republika Srpska nije međunarodno priznata. Tako da nas je odnos koji je prirodna obrana prava za identitet u BiH, doveo do toga da smo mi amortizirali pritiske Hrvatske na Republiku Srpsku u EU i NATO integracijama", kazao je Dodik.

Odnosi s Hrvatskom postali važni

Kampanja uoči izbora u BiH zakazanih za 2. listopada približava se kraju, a politički suparnici sve manje biraju riječi ne štedeći optužbe i uvrede, uz sve oštriju retoriku na predizbornim skupovima i u javnim istupima te optužujući jedni druge za nacionalnu izdaju istodobno hvaleći sebe kao istinske domoljube. Odnosi s Hrvatskom neočekivano su postali važnim dijelom predizbornih polemika među političarima bosanskih Srba, dok se iz bošnjačkih stranaka uzajamno optužuju da svoj narod vode u propast.

Sadašnji član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji iduće četiri godine želi biti predsjednik Republike Srpske, već mjesecima tvrdi kako su njegovi politički protivnici plaćenici i marionete Zapada. Ovog je tjedna u kampanju ubacio i odnose s Hrvatskom, tvrdeći kako je on taj koji je osigurao da Zagreb prestane kritizirati njegovu politiku. Kaže da je upravo zbog toga u proteklih pet godina Hrvatska prestala kritizirati njegove postupke, uključujući i stalne najave o odcjepljenju RS od BiH.

Bivši član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić tvrdi kako Dodik stalno radi ustupke Hrvatskoj, a da RS od toga nema nikakve koristi. "Tu se ne radi ni o kakvom savezništvu nego o podaništvu interesima Hrvatske od vladajućeg režima u Republici Srpskoj i BiH", izjavio je Ivanić.

Odnosi s Hrvatskom nisu bili u fokusu predizborne kampanje bošnjačkih stranaka, a njihovi su čelnici posezali uglavnom za raspravama o tome tko je manji ili veći lopov i tko je u stanju autentično zastupati nacionalne interese. No atmosferu je iznenada podgrijala Sebija Izetbegović, supruga čelnika Stranke demokratske akcije (SDA).

Izetbegovićeva supruga zakoračila u politiku

Pobijede li na predstojećim izborima u BiH stranke koje su sada u oporbi Bošnjacima će ponovo prijetiti opasnost da završe u masovnim grobnicama ili logorima, poruka je koju je ovog tjedna poslala Sebija Izetbegović s jednog od stranačkih skupova izazvavši time ogorčene reakcije. Izetbegović, sadašnja ravnateljica Kliničkog centra u Sarajevu i supruga Bakira Iztebegovića, odlučila je na ovom izborima otvoreno zakoračiti u politiku i natječe se za zastupnicu u skupštini Sarajevske županije.

Na jednom od stranačkih skupova ovog tjedna oštro je napala oporbu, a posebice članove stranke Narod i pravda (NiP), koju su najvećim dijelom stvorili bivši članovi SDA i koje je opisala kao "luzere zakrvavljenih očiju". "Pozdravljam te nesretnike i gubitnike koji su otpali od nas i krenuli groznim putevima koji će ponovo ako uspiju... voditi u Tomašice, logore, stratišta i masovne grobnice", kazala je Izetbegović.

Na taj je istup odmah reagirao čelnik NiP-a Elmedin Konaković, koji je Izetbegović u utorak prijavio Središnjem izbornom povjerenstvu (SIP) tražeći da je to tijelo sankcionira zbog korištenja govora mržnje, što je u kampanji izrijekom zabranjeno.

“Mi pored ovoga pokrećemo i kaznenu prijavu protiv gospođe Izetbegović. Naravno da ćemo se obratiti sudskim institucijama. Ako dopustimo ovakvo ponašanje, oni bi nas tukli po gradu ako nemamo bedževe njihove stranke", kazao je novinarima Konaković u čijoj stranci smatraju kako će zajedno s drugim koalicijskim partnerima 2. listopada sigurno smijeniti SDA s vlasti.