Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, ponovno je izazvao brojne reakcije u zemlji, nazvavši Bošnjake "konvertitima" i "podaničkim narodom" u svom intervjuu na entitetskoj televiziji RTRS. Kako prenosi Al Jazeera Balkans, izjavio je da je BiH "jedna iluzija koja ne može funkcionirati".

"Ja to samo otvoreno govorim i oni to savršeno dobro znaju. Kakva BiH? U kojem smislu se ona osjeti u Banja Luci? Imate ovdje nekoliko njih koji dobivaju nešto para od nevladinih organizacija… Dominantan broj, 98 posto njih, smatra da je ovo nemoguća zemlja. Smatraju to i Hrvati, ali su previše mali, boje se majorizacije dodatne, pa ja govorim umjesto njih, a oni mi kažu: 'Bravo gospodine Dodik'", poručio je.

Srbi muhamedanske vjere

Potom se okrenuo Bošnjacima i upitao se "što oni misle"? "Nema ih dovoljan broj, nemaju dovoljne kapacitete, nemaju u sebi karaktera… Oni nisu državotvorni narod, oni su podanički narod… Ako ste mogli primiti namjesnika, njihova radost je iz jednog razloga, a to je patološki i to samo konvertiti na taj način funkcioniraju, kakvi su muslimani, jer su oni konvertirali svoju vjeru u nekom tamo vremenu…

Šezdesetih godina prošlog stoljeća oni su se ovdje zvali Srbi muhamedanske vjere, pa su onda postali muslimani s malim ‘m’, jer je to trebalo Titu, jer je pravio odnose sa Nesvrstanim pa da pokaže kako ima dobar odnos sa muslimanima… E, onda su se oni počeli nešto homogenizirati, da bi do 1993. godine kao muslimani, s malim ‘m’ na početku, sami sebe proglasili Bošnjacima s namjerom da termin bude dovoljno intrigantan da integrira i sve Srbe i Hrvate i da se stvori bosanska nacija, bosansko pismo, bosanski jezik…", rekao je Dodik.

Lažno predstavljanje Christiana Schmidta

Ustvrdio je da se novi visoki predstavnik međunarodne zajednice, Christian Schmidt "lažno predstavlja kao visoki predstavnik" te da on i njegovi istomišljenici u tijelima vlasti BiH "ništa ne opstruiraju"…

"U Predsjedništvu, ako nisam tamo, oni mogu donijeti odluku, moram biti tamo da potegnem vitalni interes… Na svaku odluku ću povući vitalni interes i neće se moći ništa odlučiti, pa će se vidjeti da je Narodna skupština RS krajnje mjesto gdje se odlučuje, a ne Predsjedništvo", zaprijetio je Dodik.

Ništa ne opstruira, glasat će protiv

Istaknuo je da će ići na sjednice Predsjedništva, ali neće glasati za dnevni red ili bilo koju točku rada. Potom se predomislio i rekao da će glasati protiv svakog prijedloga, čak i na sljedećoj sjednici.

Dodao je kako će ići na sjednice, ali neće glasati ni za dnevni red ni za bilo koju točku rada Predsjedništva, da bi potom pojasnio kako će glasati protiv svakog prijedloga, već od sljedeće sjednice. Naglasio je da će ista situacija biti i u Vijeću ministara.

"Mi smo primarno odgovorni za Republiku Srpsku, nismo za Bosnu i Hercegovinu. Vi koji ste odgovorni za BiH ste doveli do ove situacije", zaključio je Dodik.