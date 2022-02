Velika suša koja u zadnjih dvadeset godina hara na jugozapadu Sjeverne Amerike najgora je u zadnjih 1200 godina, pokazuje studija objavljena u ponedjeljak u kojoj se ističe da će se ta pojava koju pogoršavaju klimatske promjene najvjerojatnije nastaviti u 2022. Na zapadu Sjedinjenih Država i na sjeveru Meksika od 2000. vlada iznimna suša koja traje već više od 20 godina pa ju se može nazvati "mega sušom".

"Nakon iznimno velike suše u 2021., koje se oko 19 posto može pripisati klimatskim promjenama prouzročenim ljudskim djelovanjem, razdoblje od 2000. do 2021. je najsuše u zadnjih najmanje 800 godina", pišu znanstvenici u časopisu Nature Climate Change. Zbog veoma visokih temperatura i slabih oborina od ljeta 2020. do ljeta 2021., ta je mega suša gora od one koja je vladala krajem 1500-ih, a bila je najgora u 1200 godina koje su znanstvenici istražili, dodaje se u priopćenju sveučilišta UCLA u Los Angelesu.

Ni kiša ne pomaže

Od 2000. nedostatak vlage u tlu je dvostruko veći nego za bilo koje suše u 20. st. Osim toga, takva suša će se "najvjerojatnije nastaviti u 2022., pa će se po trajanju izjednačiti s mega sušom s kraja 1500-ih", ocjenjuje se u studiji. Čak i ako bude kiše, posljedice bi mogle biti trajne na tom području koje se prostire od juga Montane do sjevera Meksika, od Tihog oceana do Stjenjaka.

"Malo je vjerojatno da bi ta suša mogla prestati samo nakon jedne kišne godine", komentirao je glavni autor Park Williams, geograf na UCLA-i.

Klimatske promjene i ljudsko djelovanje

Kako se navodi u studiji, klimatske promjene povezane s ljudskim djelovanjem zbog kojih su toplinski udari sve češći i poremećen je oborinski režim, odgovorne su za 42 posto nedostatka vlage u tlu u razdoblju od 2000. do 2021. na tom području i 19 posto u 2021.

Takva kronična suša na zapadu SAD-a nagnala je saveznu vladu u kolovozu 2021. da prvi put u povijesti uvede štednju vode iz jezera Mead, najveće akumulacije u zemlji izgrađene na rijeci Coloradu.