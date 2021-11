Predsjednik RH Zoran Milanović u ponedjeljak je boravio u Vatikanu, a tijekom davanja izjave medijima Milanović je, među ostalim, komentirao mjere u Austriji koja je necijepljene stavila u lockdown. Milanović je taj potez Austrije nazvao "fašizmom".

"Zabraniti ljudima da izađu na ulice. Pa to je fašizam", kazao je. No, njegova je izjava stigla je do Austrije te u Beču izazvala "diplomatski nemir" te je ministarstvo vanjskih poslova pozvalo hrvatskog veleposlanika Daniela Glunčića na razgovor, prenosi Index austrijski Die Presse.

'To je neprihvatljivo'

Izjave hrvatskog predsjednika naišle su na osudu austrijskog ministarstva te su veleposlaniku poručili da te izjave Milanovića "najoštrije odbijaju".

"Usporedba između mjera protiv pandemije covida-19 i fašizma je neprihvatljiva. Naša je odgovornost štititi ljude u Austriji. I tu smo odgovornost preuzeli", poručilo je austrijsko ministarstvo.

Ministarstvo potvrdila da je Glunčić pozvan na razgovor

"Ja imam problem u zadnje vrijeme s tim jednim mahnitanjem bez ikakvih argumenata. Ne može biti znanost izum cjepiva, što je rezultat rada nekoliko briljantnih umova i ove gluposti s mjerama. To nije znanstveno pitanje, ovo više veze sa znanošću nema. U Austriji danas zabranjuju ljudima koji nisu cijepljeni da izlaze iz kuće, što je to, znanost ili su to metode koje podsjećaju na tridesete godine?", rekao je Milanović nakon privatne audijencije kod Svetog Oca u Vatikanu.

Iz hrvatskog Ministarstva vanjskih poslova su potvrdili za Večernji list da je Glunčić pozvan na razgovor, no nisu imali komentara o susretu.