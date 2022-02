Dok broj zaraženih raste do neslućenih visina, mi se u isto vrijeme nadamo kraju pandemije. U Danskoj su skoro sva ograničenja ukinuta u vrijeme rekordne incidencije od 5.200. Danski politolog Michael Bang Petersen, koji savjetuje dansku vladu, smatra da su odluke zasnovane na razmišljanju da treba očuvati ekonomiju i demokratska prava. „Zatvaranja izazivaju nepovjerenje, zato je pametno popustiti mjere ako je to moguće“, kaže on.

Cjepiva štite od najtežih oblika bolesti i infekcija ne dovodi do panike, jer klinička slika koju izaziva omikron najčešće nije teška. Osim toga, u dijelovima Europe i u Sjedinjenim Američkim Državama već opada broj novih infekcija, piše DW.

Nada se zasniva na pretpostavci da će upravo soj omikron pretvoriti pandemiju u endemski oblik, pa virus neće potpuno nestati, ali će se vraćati na ograničen način, samo na nekim područjima ili u dijelovima stanovništva. Međutim, mi ne znamo je li to tako.

Budućnost neizvjesna

Nijedan stručnjak, političar ili novinar ne može sa sigurnošću predvidjeti razvoj situacije u idućim mjesecima, jer mi naprosto ne znamo u kojem smjeru će podmukli virus mutirati. Jedino je sigurno da će mutirati, jer virusi to čine.

„Ne znamo kakvi će se sojevi još pojaviti, koji mogu zaobići imunost i dovesti do teških oblika bolesti", kaže Gérard Krause, epidemiolog u Helmholtzovom centru za istraživanje infekcija u Braunschweigu. On kaže da ne dijeli optimizam da će s omikronom ovo postati endemska infekcija.

„Svakako je moguće, da se poslije jenjavanja ovog vala vrati soj delta", kaže Ulrike Protzer, direktorica Instituta za virologiju na Tehničkom sveučilištu u Münchenu.

Endemski ne znači i bezopasno

Mogu se pojaviti i stari i novi sojevi, opasni i bezazleni. A ne moraju. Čak i ako virus postane endemski, ostat će opasan i može se sve brzo promijeniti. Ili ne.

„Oznaka endemski ne znači da će sve brzo proći i da je virus bezazlen. Naravno, stanje se može brzo promijeniti na osnovi jednog promijenjenog soja virusa i ponovo se pretvoriti u epidemiju", kaže epidemiolog Hajo Zeeb.

„Ako virus ne postane endemski, imat ćemo stalnu epidemijsku situaciju, s velikim zaraznim valovima. I to je zamisliva alternativa koju bi trebalo izbjeći opreznim postupcima i prije svega efektivnim cjepivima, koja srećom imamo“, kaže Zeeb.

Liječnik Klinike za plućne bolesti u Moersu Thomas Voshaar Tomas označio je soj omikron kao izlaz iz pandemije, javno zagovarajući da se tom soju virusa dozvoli da zarazi što više ljudi, jer bi stopostotno inficiranje bilo put u endemsko stanje zaraze. On nije zabrinut za situaciju u bolnicama, procjenjujući da odjeli intenzivne njege ne bi bili previše opterećeni, a da opterećenje u drugim dijelovima ne bi trajalo više od nekoliko tjedana.

Virolog Christian Drosten iz berlinske bolnice Charité to vidi drukčije: „Za Njemačku prirodna imunizacija nije opcija. Pitanje je koliko to košta", kaže Drosten upozoravajući da bi tamo gdje je prosječna starosna dob veća, umrlo više ljudi, pa bi cijena bila prevelika.

Procjena rizika kao kod gripe

„Koliko infekcija smo spremni prihvatiti? Koliko ih možemo spriječiti i po koju cijenu?", pita se epidemiolog Krause. On smatra da to nisu samo medicinska pitanja, o njima se mora suglasiti cijelo društvo. „Očito smo spremni da kao društvo prihvatimo gubitke jednog prosječnog vala gripe", rekao je on.

U slučaju gripe virus nije istrijebljen, on se vraća sezonski u novim varijantama, ali smo naučili živjeti s tim. Starije osobe s kroničnim bolestima mogu se zaštititi godišnjim cijepljenjem protiv gripe.

Tako bi se moglo postupati i s koronavirusom: „Kada je netko cijepljen i onda dodatno još oboli, imunosni sustav može izaći na kraj s novim sojevima", kaže Ulrike Protzer. Ona dodaje da bi rizične skupine trebale razmisliti da prime četvrtu dozu cjepiva u jesen 2022. Prilikom odluke bi se mogli analizirati podaci iz Izraela, gdje su brojni građani dobili četvrtu dozu.

Fleksibilno prilagođavanje

Premda ne znamo što donosi budućnost, ipak smo iskusili koliko je uporan ovaj virus i kolika je njegova sposobnost da se preobrazi. Morali bismo poći od toga da će još dugo biti prisutan.

Mi smo, međutim, razradili čitav niz načina da se bolje zaštitimo i da bolje reagiramo na svaku situaciju. Nije samo virus sposoban prilagoditi se, to umijemo i mi.