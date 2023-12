Vulkan na jugozapadu Islanda erumpirao je u ponedjeljak nakon tjedana intenzivne potresne aktivnosti. Drutvenim mrežama šire se snimke trenutka erupcije.

Oko 4000 stanovnika ranije je evakuirano iz ribarskog gradića Grindavik, a obližnje geotermalno lječilište Blue Lagoon je zatvoreno. Duljina pukotine u vulkanu je oko 3,5 kilometra. Otprilike 100 do 200 kubičnih metara lave isplivalo je u sekundi, što je kud i kamo više nego što je bio slučaj u prethodnim erupcijama na poluotoku Reykjanes, javlja Danas.hr.

Iako se ne očekuje da će utjecati na naseljena područja ili ugroziti važnu infrastrukturu u nadolazećim danima, erupcijom se oslobađaju "znatni" otrovni plinovi, upozorila je Islandska turistička zajednica, piše CNN.

Meteorolog Ivan Ristić istaknuo je za Blic je da će se u Srbiji na neki način osjetiti posljedice erupcije. On je naveo i da je nikada veća aktivnost vulkana na zemlji, i da su sve oči uprte u Italiju, gde se čeka aktivnost supervulkana, koji je veoma opasan.

"Došlo je do erupcije na Islandu, ali u tom gradiću više nema ljudi. Iseljeno je oko 4.000 ljudi, jučer se dogodilo 800 potresa za jedan dan, što je i najavilo erupciju. Taj dim ide u atmosferu i to je povezano i s meteorologijom. Jaki vjetrovi severozapadni idu prema Europi. Doći će i do nas, pa ćemo mi imati smog dolje, a vulkanski pepeo gore", kaže Ivan Ristić.

Svi vulkani su aktivni, imamo rekordan broj potresa na planeti

"Mi gubimo zimu, a ljeto se nevjerojatno širi. Najavljuje se da ćemo imati ljeto od svibnja do listopada. Sve je povezano i s potresima i vulkanima. Svi vulkani su aktivni, imamo rekordan broj potresa na planeti. Italija je najopasnija, tu je supervulkan, koji se budi na tisuću godina. Sada je 900. godina, očekuje se u narednih 100 godina da eruptira", kaže meteorolog Ivan Ristić.

Posljednjih godina bilo je nekoliko erupcija na poluotoku u nenaseljenim područjima, ali se vjeruje da trenutna erupcija predstavlja neposrednu opasnost za grad, rekle su vlasti.

Reykjanes je vulkansko i seizmičko žarište jugozapadno od glavnog grada Reykjavika. U ožujku 2021. fontane lave spektakularno su izbile iz 500-750 metara duge pukotine u tlu u vulkanskom sustavu Fagradalsfjall.

