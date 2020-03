MERKEL NAZVALA ŠEFA VATROGASACA DA GA POHVALI, A ON JOJ – POKLOPIO: ‘Mislio sam da me netko zaje*ava…’

Šef vatrogasaca je mislio da ga netko zeza pa je Angeli Merkel poklopio slušalicu

Biste li poklopili slušalicu kada bi vam s druge strane telefonske žice osoba rekla da je Angela Merkel? Vjerojatno da jer bi mislili da vas netko od kolega ili prijatelja zafrkava. Upravo je to mislio vatrogasni zapovjednik André Muswieck kada ga je nazvala njemačka kancelarka pa joj je poklopio slušalicu, piše Welt.de. No, to nije sve.

Dakle, pripadnici vatrogasne postrojbe u njemačkoj pokrajini Bergen auf Rügen, na čijem čelu je Muswieck, testirali su se na koronavirus. Njihovi testovi su negativni pa su vrijedni i požrtvovni vatrogasci svom šefu ponudili da će biti besplatno na raspolaganju po cijele dane. Njihova odluka došla je i do Merkel koja se odlučila šefu te jedinice zahvaliti i pohvaliti ih.

“Halo, ovdje Frau Merkel”, kazala je njemačka kancelarka u slušalicu, a Muswieck joj je odgovorio: “Nisam za šalu, mi ovdje radimo!”. Da, šef vatrogasaca je mislio da ga netko zeza pa je Angeli Merkel poklopio slušalicu.

Ipak, ovo nije obeshrabrilo njemačku kancelarku koja je još jednom nazvala. Uspjela je iz drugog puta pa je pohvalila vatrogasce koji su je svi preko zvučnika pažljivo slušali. Njihovom šefu je bilo malo neugodno kako je priznao za Welt, no laknulo mu je kada je kancelarka ponovno nazvala.

NJEMAČKA KANCELARKA U SAMOIZOLACIJI: Merkel bila u kontaktu sa zaraženom osobom

ANGELA MERKEL OSTALA BEZ ZALIHA: U trgovini se opremila vinom i wc papirom