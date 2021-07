Najnoviji spor Hrvatske i Srbije oko Nikole Tesle dospio je i u medije na njemačkom jeziku. Riječ je o namjeri Hrvatske da, kada uđe u eurozonu, na kovanice eura stavi lik tog znanstvenika. I o reakcijama iz Beograda, piše DW.

„Hrvatska želi da lik Nikole Tesle krasi njene kovanice. To vrlo smeta susjednu Srbiju. Jer tamo smatraju Teslu Srbinom“, objašnjava listStuttgarter Nachrichten svojim čitateljima situaciju oko budućih kovanica eura u Hrvatskoj.

„Pristup EU-novajlije Hrvatske eurozoni još je u oblacima, ali već sada je planirano uvođenje europske valute izazvalo žestoku razmiricu sa Srbijom: Narodna banka Srbije optužuje Zagreb da ‘prisvaja srpsko kulturno dobro’. Okidač za spor je Nikola Tesla rođen 1856. u hrvatskom selu Smiljanu kao sin srpskog pravoslavnog svećenika. Lice elektro-pionira preminulog u New Yorku bi, prema najavi hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, trebalo krasiti novčiće od 10, 20 i 50 centi.“

Vučić: Mogli su ga tiskati na važnim novčanicama

List dalje piše: „Tesla je bio Amerikanac srpskog porijekla i uvijek se smatrao Srbinom, frkće na to predsjednik Srbije Aleksandar Vučić: Hrvati bi trebalo da Teslu bar tiskaju na važnim novčanicama, a ne na sitnini. Doduše, ni srpske novčanice, na kojima je Tesla već tiskan, nemaju veliku težinu: 100 dinara odgovara sumi od 85 eurocenti“.

„Kao građanin carske Austrije, Srbin Tesla je rođen u Hrvatskoj. No, dok je u Beogradu još 1952. otvoren Muzej Nikole Tesle sa urnom i ostavštinom fizičara, Hrvatska se dugo maćehinski ophodila prema svom srpskom sinu: hrvatski nacionalisti su 1992. čak digli u zrak spomenik Tesli u Gospiću. Ipak, za razliku od Beograda, političari srpske manjine u Hrvatskoj pozitivno gledaju na Teslinu eurorehabilitaciju. Kažu da su hrvatski građani bili ti koji su Srbina predložili kao motiv na kovanom novcu. Tako da, naglašavaju, Tesla povezuje Srbe i Hrvate“, piše list Stuttgarter Nachrichten.

'Nikoga mi ne prisvajamo'

Austrijski Kronen Zeitung, osim osnovnih podataka o Teslinom životu, navodi da je hrvatski premijer Plenković Narodnoj banci Srbije odgovorio da ona „može zauzeti stav, ali da to neće imati utjecaja na odluku“, i dodao: „Nikoga mi ne prisvajamo“. On je naglasio da su hrvatski građani izabrali Teslin lik za kovanice i označio to kao veliku gestu Hrvatske, a uz to je Tesla bio srpske nacionalnosti."

„Hrvatska bi najranije 2023. godine mogla pristupiti eurozoni, ali najmlađa zemlja EU-a već je počela birati motive za kovanice eura. Kada je Tesla rođen, njegovo rodno selo Smiljan pripadalo je carevini Austriji. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Gospiću, a gimnaziju u Karlovcu. Osamdesetih godina 19. stoljeća studirao je na Tehničkoj školi u Gratzu. Godine 1884. emigrirao je u SAD“, podsjeća austrijski Kronen Zeitung.