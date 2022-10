242. dan ruske agresije na Ukrajinu

Više od milijun ljudi bez struje

Ukrajina napreduje na jugu

Rusi (prisilno) evakuiraju Herson

Redukcija struje diljem Ukrajine

TIJEK DOGAĐAJA

Eksplozija u Permu

12.37 - U velikoj eksploziji u Permu, gradu u Rusiji, poginule su tri osobe koje su radile 24/7 na izradi raketnih bacača i protuzračnih obrambenih sustava za rat u Ukrajini. Permska tvornica baruta, koja proizvodi oružje Grad i Smerch za ruske trupe, navodno je izgorjela. Na videosnimci se vidi oblak dima koji se diže u daljini, a neki svjedoci tvrde da su vidjeli eksploziju u trenutku napada. Dvojica ubijenih su navodno živi spaljeni, dok se strahuje da ima još mrtvih i da bi mogli biti zatrpani ispod ruševina. Zgrada također proizvodi punjenja motora za zrakoplovne projektile, sustave za poticanje krstarećih projektila i proizvode za obrambeni raketni sustav A-135.

Izvješća sugeriraju da je došlo do eksplozije i požara u subotu oko 20 sati u sektoru velikog postrojenja 12. Do eksplozije je došlo uslijed sumnji na sabotažu povezanu s nizom eksplozija koje su izbile na ključnim ruskim mjestima tijekom rata. Ruski istražni odbor - koji se smatra sličnim FBI-u u Rusiji - provodi istragu o subotnjoj eksploziji, kažu izvješća. Prošli mjesec tvornica streljiva u Permu objavila je da je zaposlila 350 dodatnih djelatnika kako bi potaknula Putinovu invaziju. Dodatna radna snaga trebala je omogućiti tvornici da radi u tri smjene tijekom 24 sata kako bi osigurala streljivo za ukrajinski rat. To slijedi nakon izvješća da Rusiji nedostaju projektili kojima bi mogla gađati Ukrajinu. Ranija eksplozija u istom postrojenju u Permu dogodila se 1. svibnja u kojoj su poginule tri žene.

Uhićen šef ukrajinske kompanije

11.50 - Ukrajinske vlasti uhitile su Vjačeslava Boguslajeva, šefa velike ukrajinske kompanije Motor Sich, jednog od najvećih svjetskih proizvođača avionskih motora sa sjedištem u Zaporižji, objavio je Kyiv Independent. Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) danas je objavila da Boguslajeva sumnjiče za suradnju s Rusijom. Prema priopćenju SBU-a, uhićenje šefa Motor Sicha je "dio kriminalističke istrage o ilegalnim aktivnostima Motor Sicha, odnosno opskrbljivanju Rusije opremom za vojne avione".

Uz Boguslajeva, SBU je uhitio i čelnika odsjeka za ekonomske aktivnosti s drugim državama, ali nije objavio njegovo ime. Njih dvojicu sumnjiče za "suradnju s predstavnicima ruske državne obrambene kompanije Rostec", jednog od glavnih proizvođača oružja za rusku vojsku. Njih dvojica su, tvrdi SBU, "uspostavila transnacionalne kanale za ilegalnu opskrbu ruskih vojnih aviona ukrajinskim zrakoplovnim motorima". Dodaju da je "Rusija koristila nabavljenu opremu za proizvodnju i popravke svojih borbenih helikoptera tipa Ka-52, Mi-28 i Mi-8". Takve helikoptere, navodi SBU, Rusija "masovno koristi" u napadima na Ukrajinu.

Napad na Mikolajiv

9.58 - Oleksandr Sienkijevič, gradonačelnik ukrajinskog grada Mikolajiva, na svom Telegram kanalu objavio je da su ruske snage tijekom noći lansirale više raketa tipa S-300 na grad. Jedan od projektila pogodio je stambenu peterokatnicu, rekao je gradonačelnik.

U napadu je oštećena i stambena zgrada od 10 katova, dječje igralište i više parkiranih automobila. U napadu nitko nije poginuo.

'Zapad mora uzvratiti ako Putin napadne nuklearnim oružjem'

8.35 - Zapad bi trebao uzvratiti nuklearnim napadom ako Putin pokuša izvesti nuklearni napad na Kijev, upozorio je predsjednik Zelenskij - dok Kremlj pojačava svoje bombardiranje Ukrajine. Ratni vođa je rekao da ruske centre "odlučivanja" treba ciljati u jasnoj poruci Putinu ako želi izbrisati ukrajinski glavni grad. "Nitko ne zna što će Rusija učiniti sutra, ali znamo što je svijet morao učiniti", rekao je predsjednik Zelensky za kanadsku televizijsku kuću CBC. "Što se tiče nuklearnog oružja, nije važno je li Ukrajina članica NATO-a ili nije članica NATO-a, [rat] se događa u Europi, na europskom kontinentu. Nitko ne smije jednostavno ucjenjivati ​​[nas] kao terorista.

"Onaj tko naređuje da se ubijaju ljudi, ako to učiniš, moraš znati da će u sekundi, bez obzira na rezultat tvog udarca, doći do udarca u tvoj centar odlučivanja." Analitičari su se bojali da bi Putin mogao detonirati bojevu glavu u Crnom moru, što bi potencijalno izazvalo tsunamije i oblak otrovnog plina.

Ruski političar: 'Putin će žrtvovati 20 milijuna ljudi kako bi dobio rat'

8.30- Vladimir Putin bi žrtvovao 20 milijuna ruskih vojnika kako bi dobio rat s Ukrajinom i osigurao svoj politički opstanak, rekao je ruski diplomat u egzilu. Boris Bondarev, koji je zbog rata napustio stalnu rusku misiju pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, rekao je za Sky News da je Putinova "sreća prošla". “Mislim da je u 20 godina na vlasti imao puno sreće. On nije pametan, samo ima sreće. Sada mislim da je njegovoj sreći kraj.", rekao je.

Gospodin Bondarev, koji je radio na nuklearnom razoružanju, opisao je razinu Putinova očaja - rekavši da je spreman poslati u smrt više od desetine stanovništva. “Nakon što bi izgubio rat, morat će objasniti svojim elitama i svom stanovništvu zašto je to tako i mogao bi naići na probleme u objašnjavanju toga. I nakon toga može doći do oporbe koja će ga pokušati smijeniti ili će on pokušati očistiti svoje podređene kako bi pronašao neke ljude koji bi se mogli okriviti za sve te probleme. Bit će razdoblje unutarnjih previranja. Ne biste trebali sumnjati u to, on može žrtvovati 10 ili 20 milijuna Rusa samo da dobije ovaj rat samo da pobije sve Ukrajince jer to je stvar principa. To je za njega pitanje političkog preživljavanja. Morate shvatiti da će, ako izgubi rat, to za njega biti kraj.", kaže.

Gruzijska legija objavila snimku "protjerivanja Rusa"

8.25 - Gruzijska legija koja se bori na strani Ukrajinaca objavila je snimku napada na položaj Rusa.

Procurile snimke obrambene linije ruskih plaćenika

8.20 - Wagnerovci postavljaju obrambenu antitenkovsku liniju u Hersonskoj regiji

Redukcija struje diljem Ukrajine

8.00 - Ruski projektili pogodili su energetska postrojenja u Ukrajini, što je izazvalo nestanak struje u nekoliko regija, priopćile su u subotu ukrajinske vlasti, dok ruske okupacijske snage u gradu Hersonu pozivaju civile na evakuaciju.

S obzirom na to da rat ulazi u svoj deveti mjesec, a zima je sve bliže, ruski projektili koji oštećuju ukrajinsku električnu mrežu sve su opasniji za civile. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da njegova vojska ima vrlo dobre rezultate u obaranju ruskih projektila te da će, u suradnji s partnerima, dodatno poraditi na tom segmentu.

Rusi (prisilno) evakuiraju Herson

7.00 - U Hersonu, gradu koji se našao na meti ukrajinske protuofenzive, okupacijske vlasti pozivaju građane da što prije napuste grad. ''S obzirom na neizvjesnu situaciju na frontu, na rastuću opasnost od masovnog bombardiranja i prijetnju terorističkim napadima, svi civili moraju odmah napustiti grad preko istočne obale rijeke Dnjepar'', napisali su na Telegramu.

Tisuće civila pobjeglo je iz Hersona nakon upozorenja na napad ukrajinske vojske koji planira vratiti grad pod svoju kontrolu. Mnogi od nih su čamcima do doplovili do druge strane rijeke Dnjepar, ispunjenim kutijama i torbama. ''Ne želim otići, želim ostati, još imam posao ovdje'', rekao je jedan od stanovnika Hersona.

Ukrajina oslobodila dva nova mjesta

6.30 - Ukrajinska vojska tvrdi da niže uspjehe kako se njezine snage probijaju prema jugu zemlje, gdje su ušli u najmanje dva sela koja su ruski vojnici napustili. Što se grada Hersona tiče, njegova važnost leži u tome što povezuju Ukrajinu s krimskim poluotokom, kojeg je Rusija anektirala još 2014.godine.

Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk na Telegramu je poručila: "Još samo malo, drži se Hersone. Ukrajinska vojska je na putu''.

Više od milijun ljudi bez struje

6.00 - Prije dva tjedna Rusija je otvorila razornu paljbu na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, čime je pogodila najmanje polovicu ukupne proizvodnje toplinske energije.

Dužnosnici iz nekoliko regija izvijestili su o prekidima opskrbe strujom i o štrajkovima na energetskim postrojenjima, dok su se inženjeri trudili obnoviti mrežu. Guverneri regija savjetovali su stanovnike da si osiguraju zalihe vode.

Više od milijun ljudi ostalo je bez struje, kazao je savjetnik predsjednika, uključujući i stanovnike pojedinih četvrti Kijeva, gdje su gradske vlasti upozorile da bi nastavak štrajkova mogao ostaviti glavni grad bez struje i grijanja ''na nekoliko dana u tjednu''.

S druge strane, Moskva ne poriče da je gađala energetsku infrastrukturu, ali negira da su gađani civili.

Zelenskij je tijekom zadnjeg obraćanja poručio da su posljednji ruski napadi pogodili regije u zapadnoj, središnjoj i južnoj Ukrajini.

Na meti i elektrana Zaporižja

5.00 - Napada još uvijek nije pošteđena ni nuklearna elektrana Zaporižja, što je naišlo na osudu skupine zemalja G7

''Rusije je preotela ukrajinsku elektranu Zaporižja, uključujući i tamošnje radnike. Tražimo od Rusije da odmah prepusti kontrolu nad elektranom zemlji koja je njezin suvereni vlasnik, a to je Ukrajina'', stoji u zajedničkoj izjavi predstavnika sedam najrazvijenijih industrijskih zemalja svijeta.

Ruske snage drže kontrolu nad najvećom europskom nuklearnom elektranom još od početne faze invazije na Ukrajinu koja je pokrenuta u veljači ove godine.