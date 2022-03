Ministar Zdravko Marić na današnjoj je presici govorio o sankcijama ruskim oligarsima i tvrtkama povezanima s njima koji djeluju u Hrvatskoj. Ministar je kazao da sve institucije rade na tom procesu blokiranje imovina i sankcija. Kazao je kako uvidom u registar stvarnih vlasnika točno može utvrditi je li vlasnik netko protiv koga se provode sankcije. Naglasio je kako se poslovanje tvrtki mora razdvojiti od vlasništva te fizičkoj osobi i njemu povezanih osoba zabraniti raspolaganje imovinom i prijenos imovine.

Novinar Nove TV Hrvoje Krešić na presici je ministru Mariću postavio pitanje o potencijalnom vlasništvu ruskih oligarha na Malom Lošinju o čemu je danas pisao Net.hr. U kompleksu Jadranka nominalni su vlasnici poduzetnici iz Hrvatske, ali se čitavo vrijeme oko te priče motaju moćni ruski oligarsi. Novinarka Net.hr-a Đurđica Klancir poslala je upit Ministarstvu financija oko te teme, ali nije dobila odgovor, pa je Krešić pitao ministra Marića zašto je to tako.

'Rokovi? Što prije to bolje'

Marić je kazao kako je još ranije uveden registar stvarnih vlasnika kao jedan od instrumenata u borbi protiv pranja novca. "To je mehanizam koji svim službama služi kao jasan alat da se adekvatno identificiraju stvarni vlasnici koji stoje iza pojedinih poduzeća". Na pitanje postoji li neki rok u kojem će Ministarstvo financija i ostala tijela to pročešljati Marić je kazao kako su rokovi "što prije".

"Pokazuje se da je suradnja među pojedinim resorima na dobroj razini. Sada trebamo svi te rezultate pokazati. Što se tiče rokova, što prije to bolje", rekao je Marić. Kazao je da je dobar dio već poznat svima kojima treba biti poznat. No, na pitanje novinara da nabroji tvrtke i pojedince prema kojima je Hrvatska reagirala zbog sankcija ruskom oligarsima, Marić je kazao kako sada ne bi ulazio u to i kako institucije postupaju. "Hrvatska provodi sanckije i štiti svoje ekonomske interese", kazao je.

U tekstu koji smo jutros objavili Đurđica Klancir donosi ekstenzivan report o petorici moćnih ruskih oligarha Nikolaju Tokarevu, Mikhailu Fridmanu, Germanu Khanu, Alekeju Kuzmičevu Petru Avenu koji su pod sanckijama, a ili su vlasnici imovine na Malom Lošinju ili su povezani s poslovanjem s onima koji su navedeni kao vlasnici ruske imovine.

Prvi je došao bivši KGB-ovac

Sve je počelo iz kruga Mihajla-Mihe Perenčevića, poduzetnika koji je obiteljski vezan za Mali Lošinj, a čiji misteriozni poslovni korijeni potječu još iz vremena Jugoslavije, kada je kao direktor počeo krstariti po inozemnim poslovnim vodama, pa je, između ostalog, izgradio veze i u Rusiji. Upravo je Perenčević doveo i Nikolaja Tokareva, moćnog ruskog oligarha koji je nekoć bio i u strukturi KGB-a više rangiran nego Vladimir Putin, a onda je 2009. kupio vilu Karolina u uvali Čikat, impresivno zdanje iz vremena Austro-Ugarske koje je bilo u vlasništvu tvrtke Jadranka d.d., te je često s obitelji i obitavao u toj vili.

Nekoliko najreprezentativnijih objekata hotelske kuće Jadranka d.d., čija se vrijednost danas procjenjuje na 250 milijuna eura, također je u uvali Čikat. 2013. godine počinje proces preuzimanja koju vodi tvrtka Beta ulaganja d.o.o. iz Zagreba, tada u vlasništvu investicijskog fonda UK Promsvyaz, "jednog od vodećih društava za upravljanje investicijskim fondovima u Rusiji, koje je u stopostotnom vlasništvu jedne od vodećih ruskih banaka Promsvyazbanke", kako je to bilo službeno navedeno. Beta ulaganja uskoro postaju stopostotni vlasnik Jadranke d.d., a tvrtka se "skida" sa Zagrebačke burze. Kao vlasnik Beta ulaganja danas je upisan fond Alfa kapital (OBSHCHESTVO S OGRANICHENOY OTVETSTVENNOSTYU UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA ALFA-KAPITAL, Rusija).

