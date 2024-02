Bostonski liječnik (33) koji je optužen za samozadovoljavanje u avionu pored djevojčice (14) proglašen je nevinim. Sudac je oslobodio dr. Sudiptu Mohanty, svih prijestupa nakon trodnevnog suđenja na saveznom sudu u Bostonu, piše The New York Post.

Mohanty je rekao da je optužba bila posebno teška za njegovu obitelj i da je bio zbunjen zašto su te optužbe pokrenute protiv njega.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moja je zaručnica sjedila pokraj mene na tom letu i nijedno od nas ne može razumjeti zašto nam se to dogodilo. Posvetio sam svoj život brizi za druge kao liječnik i bilo mi je srceparajuće odstupiti s posla dok sam se bavio ovim lažnim optužbama", rekao je u pisanoj izjavi.

Maloljetnica, koja nije imenovana, optužila ga je da je masturbirao do ejakulacije, a to je primijetila nakon što mu je deka koju je držao do vrata pala i vidjela je da su mu hlače bile otkopčane. Rekla je da je imao deku na sebi i da je mrdao nogom prije nego je deka skliznula s njega.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad je jedna putnica otišla na wc, maloljetnica se pomaknula na njezino mjesto i tvrdila da se ne želi vratiti na svoje mjesto jer se osjeća "odvratno i vrlo neugodno", navodi se u dokumentima.

Nakon što su sletjeli u Boston, maloljetnica je sve ispričala baki i djedu s kojima je putovala, a oni su pozvali policiju. Mohanty je rekao da desetak putnika oko njih i stjuardese koje su posluživale putnike nisu vidjeli ništa neobično ili da nešto nije u redu u razdoblju u kojem ga je djevojka optužila za samozadovoljavanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Optužnica je podignuta u rujnu, a liječnik se odlučio za suđenje pred sudom što znači da je svoj slučaj predao sucu, a ne poroti. Mladi liječnik se suočio s do 90 dana zatvora, novčanom kaznom od 5000 dolara i godinu dana nadzora na slobodi. Tužitelji su rekli da su razočarani ishodom slučaja.

"Naš ured će ostati ustrajan u podršci žrtvama, posebice maloljetnoj djeci. Od presudne je važnosti da žrtve znaju da mogu istupiti i da će ih naš ured saslušati i dobiti punu podršku", rekao je američki državni odvjetnik Joshua Levy.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dr. Mohanty je talentiran i predan liječnik. On nema apsolutno nikakvu povijest bilo kakvog nedjela. Posljednjih šest mjeseci za njega je bila bizarna noćna mora i osjetio je olakšanje da je ovo konačno gotovo tako da može ponovno izgraditi svoj život", rekla je doktorova odvjetnica, Claudia Lagos, u izjavi.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična snimka iz Tokija: Ovako izgleda kad vatra guta avion