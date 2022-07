Ninoslav Jovanović, poznatiji kao Malčanski berberin, umro je u zatvoru u Požarevcu, a kao uzrok smrti navodi se srčani zastoj, javlja Nova.rs. On je osuđen na doživotni zatvor u kolovozu prošle godine zbog otmice i silovanja 12-godišnjakinje.

Držao je djevojčicu devet dana

Stravičan zločin dogodio se u prosincu 2019., kad je Jovanović u Nišu namamio u svoj automobil djevojčicu koja je išla u školu. Držao ju je u zatočeništvu devet dana, sustavno je zlostavljajući. Svoj nadimak je zaradio jer je djevojčici šišao kosu.

Ona je na kraju pronađena u jednoj napuštenoj vikendici, a vijest o smrti svog zlostavljača, komentirala je riječima: "Tako sam sretna da ne mogu opisati radost. Tako mi je drago da je ovo konačno gotovo i da je on konačno mrtav. Jedva sam to čekala, ne znam što bih više rekla i kako bih to opisala".

Imao je dva stenta

Jovanoviću je pozlilo u ćeliji u četvrtak navečer. Hitno je prebačen u stacionar, a potom i u bolnicu u Požarevcu, no umro je nekoliko sati kasnije. Zbog ranijih problema sa srcem, liječnici su mu ugradili dva stenta.