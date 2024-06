Magarac ljubimac koji je svojim kalifornijskim vlasnicima pobjegao prije pet godina, pronađen je kako živi život punim plućima s novom obitelji - krdom divljih losova, prenosi BBC.

Terrie i Dave Drewry iz Auburna bili su uvjereni da je životinja, koju je u lipnju slučajno snimio jedan planinar, njihov ljubimac Diesel. Rekli su da im je laknulo što je njihov ljubimac na sigurnom i odlučili su Diesela pustiti da i dalje slobodno luta s novom obitelji kao "divlji magarac".

Diesel se preplašio i pobjegao Daveu još 2019. za vrijeme planinarenja blizu kalifornijskog mjesta Clear Lake. Ni višetjedna dobrovoljna potraga za njim nije dala rezultate pa su se vlasnici na kraju pomirili sa sudbinom i odustali od potrage.

No početkom lipnja planinar Max Fennell uočio ga je među krdom divljih losova. Objavio je snimku na društvenim mrežama, napisavši kako jedini magarac među njima izgleda sretno i zdravo.

"Bilo je to nevjerojatno... napokon smo ga ugledali i sad znamo da je dobro. Uživa u životu punim plućima, sretan je i zdrav pa nam je laknulo", ispripovijedala je BBC-ju Terrie Drewry.

Krdo losova živi nekoliko kilometara od mjesta na kojemu je nestao Diesel. To je područje na kojemu nema divljih magaraca.

"Tako potpuno različita životinjska stvorenja naučila su živjeti zajedno. Sada su obitelj", rekla je zadovoljno Terrie Drewry.

Nakon Dieselova nestanka Drewryjevi su k sebi doveli nove magareće ljubimce te su Diesela odlučili pustiti da živi s novom obitelji.

"Bilo bi gotovo nemoguće sada ga uhvatiti, jer je on u međuvremenu doista postao divlji magarac", kazala je Drewry dodavši da je Diesel star oko osam godina, no da magarci mogu poživjeti i do 40 godina.

