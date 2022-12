Predsjednik Vladimir Putin jučer je sletio u Minsk zajedno sa svojim ministrima obrane i vanjskih poslova na razgovore s njihovim bjeloruskim kolegama. Riječ je o značajnom izaslanstvu, vjerojatno najznačajnijem trojcu ruskih uglednika na tlu Bjelorusije od Hladnog rata, piše Sky News.

Prema uvodnim riječima, fokus bi trebao biti na gospodarstvu. Pa zašto je onda tamo ministar obrane Sergej Šojgu? Ovo mu je također drugi put u Minsk ovog mjeseca. Dana 3. prosinca neočekivano se pojavio i potpisao neki oblik obrambenog pakta s bjeloruskim ministrom obrane, iako detalji nisu poznati. To sugerira da se nešto sprema.

Tajnik Kremlja za medije, također u Minsku, odbacio je nagađanja da je svrha putovanja bila pozvati bjeloruskog čelnika da poveća sudjelovanje u ratu. Takva su izvješća "neutemeljena" i "glupa", rekao je Dmitrij Peskov. Peskov je također u veljači više puta zanijekao da Rusija ima bilo kakvu namjeru izvršiti invaziju na Ukrajinu.

Mobilizacija?

U onome što se čini malo vjerojatnim da je slučajnost, bjeloruska vojska objavila je neposredno prije dolaska Putina da je završila provjere vojne spremnosti. To u biti znači da je povećala kapacitet svojih vojnih rezervi, što bi moglo biti prethodnica mobilizaciji. Tako je svakako bilo u Rusiji.

"Bjeloruske oružane snage puno vježbaju od travnja. Vjerojatno najaktivnije od kraja Hladnog rata", kaže Konrad Muzyka, sigurnosni analitičar iz Rochan Consultinga. "Ako tome dodate sve mobilizacijske napore koje su poduzeli u proteklih nekoliko mjeseci, provjeru podataka rezervista, dovođenje u vojne urede radi potvrde podataka o prebivalištu i tako dalje i tako dalje, to ukazuje da bi se bjeloruska uloga u ovome ratu mogla promijeniti u bliskoj budućnosti."

Upućivanje bjeloruskih trupa u bitku bilo bi krajnje nepopularno kod kuće i moglo bi nositi rizike za Lukašenkov režim. "Hoćete li biti toliko popularni među svojom vojskom i policijom ako ih bacite u nepopularan stroj za mljevenje mesa? To je otvoreno pitanje", kaže Artyom Shraibman, stručnjak za Bjelorusiju za Carnegie Endowment Centre.

Lukašenko bez izbora?

No, piše Sky News u analizi, predsjednik Lukašenko mogao bi se naći u situaciji bez izbora. Još od nemira u zemlji oko spornih predsjedničkih izbora 2020., on je u milosti i nemilosti Rusije. Shraibman očekuje da će se oduprijeti pritisku Rusije, ali kaže da je Putinove zahtjeve i moguće ishode teško predvidjeti.

Bjelorusija već pomaže Rusiji u vođenju ovog rata na razne načine, od obuke ruskih svježe mobiliziranih do brige o ruskim ranjenicima, od preusmjeravanja zaliha i opreme kao što su tenkovi ili odjeća do dopuštanja Rusiji da slobodno koristi svoj teritorij kao lansirnu platformu za kopnene i zračne napade.

Angažiranje bjeloruskih oružanih snaga također nije izvan područja mogućnosti, iako se trenutno čini da Rusiji više trebaju zalihe i streljivo nego daljnje, vjerojatno nekvalificirano ljudstvo.

"Trenutno, ako bi Bjelorusija sada krenula u rat bez ikakve mobilizacije, mogla bi rasporediti 15.000 do 18.000 ljudi, tako da je to vrlo mala dopuna ruskim snagama", kaže g. Muzyka. "Ali vidjet ćemo koliko ljudi mogu rasporediti ako mobiliziraju jer se govori o brojkama čak do 200.000. To bi moglo imati veliki utjecaj na operacije."

Najavili 'važnu obavijest kasnije tijekom tjedna

Malo je vjerojatno da će se mnogo saznati iz onogo što je objavljeno o sastancima. Više se može iščitati iz sastava delegacije. Vladimir Putin je u petak posjetio šefove obrane kako bi iznio stajališta o predstojećoj borbi. S njima će se opet sastati kasnije tijekom tjedna, kada bi navodno trebao dati neke "važne objave", javlja državna TV. A prisutnost gospodina Šojgua u Minsku je vrijedna pažnje.

Sve to sugerira, bilo to dobro ili loše, da Putin preuzima iznimno aktivnu ulogu u planiranju sljedećeg koraka u ovoj ofenzivi, kad god i što god to bilo.