Papa Franjo će od 2. do 13, rujna u sklopu azijske turneje posjetiti Indoneziju, Papuu Novu Gvineju, Istočni Timor i Singapur, priopćio je u petak Vatikan.

Franjo će od 3. do 6. rujna boraviti u Džakarti, od 6. do 9. rujna u Port Moresbyju i Vanimu, od 9. do 11. rujna u Diliju i u Singapuru od 11. do 13. rujna, precizira se u priopćenju.

Vijetnam, koju su Franjo i vatikanski dužnosnici također spominjali kao moguće odredište, nije naveden.

Turneja bi se mogla pokazati napornom za 87-godišnjeg papu koji ima narušeno zdravlje te je nedavno morao otkazati svoje dužnosti, uključujući i događanja u povodu slavlja Uskrsa.

