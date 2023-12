Ivana Hodak, jedinica, mezimica, ljubimica poznatog odvjetnika Zvonimira Hodaka i bivše potpredsjednice Vlade Ljerke Mintas-Hodak rodila se 7. veljače 1982. godine. Imala je samo 26 godina kada je brutalno upucana na kućnom pragu 6. listopada 2008. godine. Izdahnula je na majčinim rukama nekoliko trenutaka prije dolaska hitne pomoći. Njezino hladno smaknuće šokiralo je javnost.

Upravo to svirepo ubojstvo mlade odvjetničke vježbenice tema je treće epizode dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak' kojeg gledatelji mogu pogledati na platformi Voyo. Televizijska repriza je u nedjelju u 18 sati.

Ljerka Mintas-Hodak otvoreno je pričala o svojoj kćeri, pokazivala obiteljske fotografije i otkrila na koga sumnja da zna informacije o ubojstvu njezine kćeri…

"Zeko. Zvala sam je Zeko. Kad se rodila onda sam je u bolnici zvala Vrapčić jer je bila mala majušna. Kasnije smo je prozvali Zeko jer se malo bojala, bila je plašljiva curica pa je tako ostao taj nadimak. Ona je sanjala da će biti odvjetnica, to joj je usadio tata. Sanjala je naravno da ima svoju obitelj i svoju djecu. Iz takve obitelji je i potekla. Bila je vrlo mudro dijete i kad biste je pitati 'koga više voliš?' ona bi rekla "volim i mamu i tatu", rekla je Ljerka na samom početku.

Jednostavna, empatična, uvijek radosna...

Samo lijepe riječi ima o svojoj kćeri Ivani Hodak čiji je život oduzet tog 6. listopada 2008. godine.

"Bila je pristupačna, jednostavna, empatična, uvijek radosna, puna energija i suosjećanja za druge. Cijelo vrijeme je brinula o životinjama i udomljavala ih je. Bila je velika prijateljica sa svojim vršnjakinjama i uvijek je rješavala njihove probleme", rekla je.

Tragično je i to što je Ivana izdahnula na majčinim rukama. Ona ju je pronašla na stubištu gdje je potrčala čim je čula pucnjeve.

"Ona je umirala u tom trenutku. Još nije bila mrtva. Kad sam shvatila da je to Ivana, sišla sam dolje i zapravo mi je umrla na rukama. To je najstrašnije što sam u životu proživjela. Mislim da mi se ništa više tako strašno ne može dogoditi. Čak i da se meni nešto dogodi ili mom Zvonku, to bi bilo neusporedivo s ovim", rekla je.

Pomogla joj je molitva

U najtežim trenucima njezina života pomoć je potražila u - molitvi.

"Bog mi je dao snage i milosti da to izdržim i na tome sam beskrajno zahvalna Gospodinu jer bez njegove pomoći i milosti ja to ne bi preživjela", naglasila je.

Andrija Jarak upitao ju je, bi li nešto napravila drugačije da može vratiti vrijeme sa svojom Ivanom.

"Puno više bih bila s njom. Manje se bavila karijerom, a više bila s njom i uz nju. Godine mog političkog djelovanja su mi oduzele mogućnost da budem puno s njom dok je odrastala i to mi je žao", rekla je.

Čvrsto vjeruje kako će se s njom ponovno susresti, u onom vječnom životu…

"U to sam sto posto uvjerena - da ćemo se Zeko i ja sresti onog dana kada ja odem s ovog svijeta. Ta spoznaja da je ona živa i da ću je opet sresti me tješi i drži i daje mi snage. Jer to je zapravo odgođeno ponovno viđenje. Ja se svaki dan molim za to. Volim te najviše na svijetu, Zeko moj", zaključila je Ljerka.

