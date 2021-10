Korisnica Gerontološkog centra u Mladenovcu u Srbiji, Danijela Ranković (44), optužila je liječnika ustanove dr. Igora Vargu da joj je navodno slao neprimjerene seksualne poruke. Kako javlja Kurir Varga joj je navodno pisao kad i s kim se seksao.

Danijela je u Gerontološki centar došla posredstvom Centra za socijalni rad Varvarin 2019. godine, jer nije imao tko da se stara o njoj nakon teške ozljede kuka nakon koje je ostala nepokretna.

"Prvo sam se požalila psihologu Ivanu laziću, poslije toga je on to prijavio, a direktorica nije željela reagirati. Mi smo komunicirali iz medicinskih razloga. To je tako počelo, a poslije mi je počeo pisati neprimjerene poruke. Ja sam za to da sudski teretim doktora. Mislim da je pokrenut postupak jer sam bila u policiji i dala izjavu", rekla je Danijela.

'Previše toga znam'

Opisala je i šta se dogodilo kao i detalje komunikacije s Vargom. "Direktorica se derala na mene, prijetili su mi da će me premjestiti i izbaciti i ja sam na silu morala potpisati. Zabranili su mi da izađem iz doma. Trebalo je da dođem kod vas, ali su došli vozači i zabranili mi da idem. Previše toga znam i plaše se da to ne izađe u javnost. Možete pogledati na YouTubeu da je sličan slučaj prijavljen prije sedam godina", rekla je Danijela.

"Od strane doktora sam imala neugodnosti u vidu poruka. Dolazio mi je u sobu navečer u 22 sata. Šta on ima da se pozdravlja sa mnom u tim satima? Prvo, njemu to ne doliči, ja sam korisnica tog centra, nije trebalo da mi piše da mu ja namjestim kolegicu jer ona ima dobru guzu, a ja dobre sise. Onda mi je pisao da bi morao bježati iz doma kad bi imao seks sa mnom! Pričao mi je da je imao i seks sa nekom ženom iz tužiteljstva", tvrdi potresena Danijela za Kurir.