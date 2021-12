Slovenski zdravstveni djelatnici, posebno oni koji su članovi vladinog znanstvenog savjeta za covid-19 i koji nastupaju u javnosti, u zadnje su vrijeme sve češće izloženi verbalnim, a neki i fizičkim prijetnjama, prenose slovenski mediji.

"Zdravstvenim djelatnicima se prijeti, većinom u pismima s vulgarnim sadržajem, a razina komuniciranja niža je od one na cesti ili između gangsterskih bandi", kazala je za medije ravnateljica ljubljanske infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc, dodavši da ima osjećaj da gazi po "blatu do koljena".

Profesora fizički napali na ulici

Infektologinja je ovih dana upozorila na iscrpljenost zdravstvenog osoblja u borbi s koronavirusom, te se založila za uvođenje obveznog cijepljenja kako ne bi došlo do sloma zdravstva u očekivanom valu omikron varijante.

Neprijateljsko ozračje prema liječnicima drastično se povećalo u vrijeme pandemije, za razliku od prije kad su to bili sporadični slučajevi napada, npr. ovisnika o drogama.

Zbog fizičkog napada koji je doživio na ulici profesor ljubljanskog Farmaceutskog fakulteta Borut Štrukelj koji je često nastupao na televiziji, govoreći o cjepivima i varijantama koronavirusa, te drugim temama vezanim za pandemiju, odlučio je da više neće nastupati u javnosti.

"Dnevno dobivamo prijetnje telefonom, putem elektronske pošte, ali i uživo, kazao je Štrukelj, dodavši da je fizički napad nedavno doživio u Ljubljani. "Dva muškarca su me napala i priisnula me uz zid. No, uspio sam se obraniti, pa su pobjegli" opisao je za medije taj događaj Štrukelj.

'Prijete nam sudom i vješanjem'

Napade na epidemiologe i druge ljude od struke koji nastupaju u javnosti braneći mjere vlade i zagovarajući cijepljenje i primjenu covid potvrda osuđuje predsjednica vladinog znanstvenog savjeta, epidemiologinja Mateja Logar, opisavši za medije kakve prijetnje i anonimne poruke dobivaju.

Prijete nam sudom i vješanjem, te govore da ćemo doživjeti osvetu naroda, kazala je Logar, prenose slovenski mediji.