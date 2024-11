Leskovac u šoku: Tinejdžer pretučen do smrti na povratku iz škole, uhićen napadač (18)

U Leskovcu u Srbiji u srijedu je brutalno pretučen tinejdžer dok se vraćao iz škole. Sedamnaestogodišnji mladić hitno je prevezen u bolnicu, ali je od težine ozljeda umro kasno navečer, javlja Telegraf.

Srpska policija uhitila je osamnaestogodišnjaka za kojeg se sumnja da je pretukao nesretnog mladića. S njim je u postaju doveden i petnaestogodišnjak koji je svjedok.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su N. A. (18) iz Leskovca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva. On se sumnjiči da je danas zadao više udaraca rukama i nogama u predjelu glave i tijela A. I. (17) i nanio mu teške tjelesne ozljede opasne po život, od kojih je oštećeni mladić preminuo u Općoj bolnici u Leskovcu", rekao je Ivica Dačić.

Osumnjičeni mladić od prije je poznat policiji dok s ubijenim nikad nije bilo problema. Ubijeni mladić je od 2011. godine živio u udomiteljskoj obitelji sa starijim bratom. Otac im je davno preminuo, a majci su oduzeta prava zbog grubog zanemarivanja djece.

Udomitelj je rekao da je mladić ubijen dok se vraćao iz škole.

"On nikoga nije dirao. On i njegov brat su kod nas već 13 godina. To su zlatna djeca. Zavoljeli smo ih kao svoje. Andrijin brat je završio srednju i upisao višu školu, a sam Andrija je kao bubica bio. Ovo je za nas šok", rekao je udomitelj.

Kaže da zna da su djeca mnogo patila u početku, ali da su psihički bila jaka, sabrala se.

"Nismo ih dijelili od svoje djece", kaže udomitelj.

