Bivši američki predsjednik i mogući predsjednički kandidat Republikanaca na sljedećim izborima, Donald Trump, u utorak se neslavno upisao u američku povijest kao prvi tamošnji predsjednik, aktualni ili bivši, suočen s optužnicom za kazneno djelo.

Na Kaznenom sudu na Manhattanu, gdje su ga najprije formalno uhitili i uzeli mu otiske prstiju, Trumpu je pročitana optužnica u 34 točke. Po svima se, naravno, izjasnio da nije kriv, a nakon ročišta je odletio na svoje imanje Mar-a-Lago na Floridi gdje se obratio javnosti još jednom poručivši da se protiv njega vodi politički montiran proces.

'Išlo mu se na ruku'

Mirjana Rakić, vanjskopolitička komentatorica gostovala je u RTL-u Danas gdje je komentirala cijeli slučaj oko Trumpa.

"Vrlo često se danas upotrebljava 'prvi put u povijesti'. Činjenica je da je prvi put u povijesti ovog trenutka izveden jedan predsjednik, ali se dokazuje da nitko nije iznad zakona čak ni prvi čovjek jedne države. Išlo mu se na ruku? Mislim da se pokušao ublažiti spektakl u kojem je Donald Trump majstor, on vlada tom scenom. Išlo mu se na ruku, automobilom je ušao na stražnja vrata na sud. Nije mogao ni govoriti javnosti, iako ju je pozivao putem društvenih mreža, da dođu tamo. Nije to bila takva masa, i protivnici i podražavatelji su bili u istom broju. Lisičine nije imao jer u ovom trenutku to nije potrebno. Izjasnio se o tužbi, a to je da nije kriv", kaže Rakić.

'Za sada ima podršku republikanaca'

Pojavila se i informacija kako su mu pristaše/republikanci spremni oprostiti kriminal.

"Ovdje se ne sudi moralu, sudi se činjenicama, drže se činjenica. Odvjetnici su mu bili vrlo glasni, a on je šutio. On je tražio svoje okruženje, a ono je u Mar a Lagu. On za sada ima podršku republikanaca čak i onih koji su bili za opoziv, ali sada kažu da to nisu tako jaki argumenti. Mora nam biti jasno da je Trump najavio kandidaturu 25.3. on je u tom kratkom roku uspio skupiti 10 milijuna donacija za kampanju. Veliki dio republikanaca je uz njega", tvrdi Rakić.

Pitali su ju i za njezino mišljenje - hoće li Trump završiti u Bijeloj kući ili zatvoru.

"Vrlo je teško reći, ovisi o cijelom tom procesu, ako velika porota odluči da se ide i na tri preostala slučaja, onda suđenje počinje početkom iduće godine, na proljeće kada on ili netko drugi treba biti kandidiran kao kandidat republikanaca za izbore", zaključila je.