Dok se glasači New Hampshirea pripremaju glasovati na prvim predizborima u utorak, automatski poziv kruži tom američkom saveznom državom koji poziva demokrate da ostanu kod kuće, koristeći lažnu audio snimku američkog predsjednika Joea Bidena.

"Važno je da sačuvate svoj glas za izbore u studenom. Glasovanje ovaj utorak samo pomaže republikancima u njihovom nastojanju da ponovno izaberu Donalda Trumpa", rekao je glas.

Bijela kuća potvrdila je u ponedjeljak da poziv nije snimio Biden te da incident naglašava izazove koje predstavljaju nove tehnologije, posebno uoči predsjedničkih izbora u studenom.

"Predsjednik je bio jasan da postoje rizici s krivotvorenim sadržajima. Nove tehnologije mogu pogoršati problem lažnih slika i dezinformacija", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karine Jean-Pierre novinarima u Washingtonu.

Glavni državni odvjetnik New Hampshirea John Formella najavio je pokretanje istrage o očigledno "nezakonitom pokušaju ometanja predsjedničkih predizbora u New Hampshireu".

Voditeljica Bidenove kampanje Julie Chavez Rodriguez rekla je da je poziv "dezinformacija" i pokušaj suzbijanja glasovanja. Podrška za Bidenovu kampanju pomno će se nadzirati uslijed slabih anketnih rezultata za predsjednika, iako rezultati nemaju utjecaja na nominaciju Demokratske stranke.

Otvaraju predizbore

Bidenovo ime neće biti na glasačkom listiću u utorak, jer je Demokratska stranka odlučila da će Južna Karolina biti prva savezna država kojom će otvoriti predizbore. Na audiosnimci, može se čuti kako Bidenov glas izgovara jednu od svojih prepoznatljivih faza "Kakva gomila besmislica."

U poziv je bio uključen i privatni broj Kathy Sullivan, bivše povjerenice za glasanje u New Hampshireu i predsjednice Demokratske stranke New Hampshirea. Sullivan je lažni poziv nazvala pokušajem uplitanja u izbore te je zatražila istragu. Nejasno je koji je bio doseg lažnog poziva. U priopćenju, Sullivan je rekla da je u nedjelju saznala za to. "Više ljudi je opisalo da je primilo lažnu glasovnu poruku snimljenu umjetnom inteligencijom koja oponaša glas predsjednika Bidena, u pokušaju suzbijanja njihova sudjelovanja na nadolazećim predizborima u New Hampshireu", rekla je.

Eksplozija generativne umjetne inteligencije - koja može pisati, fotografirati i snimati na zahtjeve otvorenog tipa - proteklih je mjeseci izazvala uzbuđenje zbog potencijala kao i strahove da bi neki poslovi zbog nje mogli zastarjeti ili da bi mogla preokrenuti izbore.

Kampanja bivšeg predsjednika Donalda Trumpa objavila je da "apsolutno nema" nikakve veze s lažnim pozivom.