Rusija je u srijedu izjavila da mirovni pregovori s Ukrajinom nisu laki, ali da postoji nada za postizanje kompromisa i da se ozbiljno razgovara o neutralnosti Ukrajine.

"Pregovori nisu laki iz očitih razloga", rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov za RBC news. "Ali ipak, postoji nada za postizanje kompromisa."

Tri ključna pitanja

"Sada se ozbiljno razgovara o neutralnom statusu uz, naravno, sigurnosna jamstva", rekao je Lavrov.

Ukrajina je također dala oprezne pozitivne izjave o mirovnim pregovorima. Kaže da je spremna pregovarati do kraja rata, ali se neće predati niti prihvatiti ruske ultimatume.

Lavrov je rekao da ključna pitanja uključuju sigurnost ljudi u istočnoj Ukrajini, demilitarizaciju Ukrajine i prava ruskih govornika u Ukrajini.

Objavljujući invaziju 24. veljače, ruski predsjednik Vladimir Putin okrivio je Sjedinjene Države za prijetnju Rusiji širenjem vojnog saveza NATO-a na istok u rusko dvorište.

'Pregovori idu sporo'

Putin je rekao da nema druge opcije osim pokretanja vojne operacije zbog toga što "nacionalisti i neonacisti" provode genocid nad stanovništvom koje govori ruski u Ukrajini od ruske aneksije Krima 2014. godine.

Ukrajina i Zapad kažu da su tvrdnje o genocidu neutemeljene. Pregovori s Ukrajinom su teški i spori, ali Rusija iskreno želi mir što je prije moguće, rekao je u srijedu ruski pregovarač Vladimir Medinski, a prenosi Interfax.

"Pregovori su teški, idu sporo. Naravno, željeli bismo da se sve to odvija puno brže, to je iskrena želja ruske strane. Želimo doći do mira što je prije moguće", rekao je Medinski.

"Potrebna nam je mirna, slobodna, neovisna Ukrajina, neutralna - ne članica vojnih blokova, niti članica NATO-a", dodao je.

