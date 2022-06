Umjesto posjeta Srbiji, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u ponedjeljak održava tiskovnu konferenciju oko 13 sati po moskovskom vremenu.

“Ako se posjet ministra vanjskih poslova Rusije Srbiji smatra katastrofom za svemir onda stvari na zapadu nisu tako dobre. Neki govore da bi se Srbija konačno trebala odlučiti, a danas imamo bivšeg premijera Švedske koji je rekao da je ono najgore što bi Srbija mogla učiniti u pogledu puta prema EU je to da poželi dobrodošlicu ministru vanjskih poslova Lavrovu. Što kažete na to?”, rekao je na početku.

'U Bruxellesu nema mjesta slobodi izbora'

“Mislim da je svima jasno da u Bruxellesu nema mjesta, ne samo za suverenitet, načelno koje je zajamčeno UN-om nego i nego i za slobodu izbora. Kada smo prošle godine predložili ugovor o europskoj sigurnosti, rečeno je da NATO neće podržati nikakva načela nedjeljivosti suvereniteta, uključujući načelo da se država može štititi na štetu drugih. Sada je načelo slobode izbora partnera NATO prekršio jer Srbija nema pravo birati saveznike. Na zapadu je vrlo jasno da će izvršavati pritisak i da se neće libiti koristiti nikakva sredstva”, govori.

'Ništa neće uništiti odnose Srbije i Rusije'

“Siguran sam da će biti puno objašnjenja. Zemlje koje su onemogućile let ruskog zrakoplova pozivat će se na naredbe NATO-a i SAD-a. Naši odnosi sa Srbijom neće biti uništeni. Nitko ih neće uništiti”, rekao je. Dodaje i kako su pozvali srpskog ministra vanjskih poslova da posjeti Rusiju i da njegov zrakoplov neće doživjeti sramotu od strane Bruxellesa.

“Mi smo planirali razmotriti jedan vrlo široki plan rada, namjeravali smo razgovarati o strateškom parterstvu naših zemljala i međunarodnim pitanjima. Čini se da čudovišta u Bruxellesu nama nisu željela pružiti platformu. Tako da sada u glavnom gradu Srbije možemo razgovarati o položaju Kosova i BiH. Očito nisu željeli da mi pružimo potporu Beogradu i njihovoj inicijativi otvorenog Balkana, koja je trebala poboljšati odnose u regiji. Sada je jasno da NATO i Bruxelles žele Balkan ‘pretvoriti u svoj projekt ‘Zatvoreni Balkan’. To sam htio reći”, govori.

Odgovorio je na pitanje što će poduzeti da se sastanak ipak održi i mislili li da postoji opasnost da će postati standard da se zatvara zračni prostor čak i za prelet šefova diplomacija.

Bruxselles je odlučio biti gospodar života i smrti

"Ne samo da mislim da će postati normalno, nego je već postalo za europske zemlje. Bile su glasne kampanje u europskim medijima, oni se boje istine. Pokušavaju izmisliti lažnu stvarnost koja je popunjena raznim informacijama iz raznih izvora. Kao što znate, blokirali su sve alternativne izvore informacija. Žele ispuniti svoje izborne ciljeve tako da od svojeg izbornog tijela naprave budalu. Bruxelles je odlučio da će on biti gospodar života na zapadu. Pokazuju kakav je njihov položaj. Objašnjenje je vrlo jasno, zemlje kandidatkinje, a to je ponovio militantni Borell nekoliko puta, - kandidati pitanja trebaju riješiti na bojnom polju. Tijekom pripreme za članstvo moraju strogo slijediti politiku EU, a ta je politika posve antiruska”, kaže

"Mi cijenimo hrabru politiku koju je zauzela Srbija i posebno predsjednik Vučić. Njegova je odluka da neće biti dio antiruske politike, a to je ono što Eu od njega traži. Želi sve države kandidatkinje postanu rusofobne. Ova situacija je pokazala što članstvo Crne Gore i Sjeverne Makedonije u NATO-u znači. NATO ih treba isključivo kako bi kaznio i suzbio Rusiju, kako bi proširio svoje antirusko područje u Europi. To se ne implicira članom 10. Washingtonskog sporazuma", rekao je.

Rekao je i da se sve više ljudi na zapadu pita zašto od Rusije raditi neprijatelja i da se prisjećaju koliko su s Rusijom postigli. U nastavku se ponovno osvrnuo na Srbiju. “Posjet se nažalost nije dogodilo, kao ni ceremonija kod Vječne vatre, spomenika osloboditeljima Beograda. Trebao sam tamo ostaviti poruku, smatrajte da to sada činim. Želimo odati počast svi srpskim i rusim braniteljima koji su pali u svojoj borbi. Nikada nećemo dopustiti da itko zaboravi tu žrtvu”, kaže. Iz Tanjuga, srpske agencije, došlo je pitanje kako je došlo do toga da je onemogućen stići u Srbiju te znači li to da neće moći posjetiti ni druge zemlje.

'Zapad snažno reagira i to je dokaz da smo u pravu'

“Trenutno nemam nikakvih poziva od zemalja članica NATO-a. U hrvatskim i drugim medijim na zapadnom Balkanu pojavila se verzija da je Lavrov jedan od najnepoželjnijih gostiju u Srbiji jer je želio stići prije Olafa Scholza i očito je Scholz bio uvrijeđen činjenicom da se Srbija usudila na ovakav potez. To prepuštam njima i analitičarima koji pišu takve stvari. Mediji koji rade takve stvari i pokušavaju privući dodatne čitatelje i pratitelje”, veli.

Rekao je kako vide kako snažno zapad reagira na događaje u Ukrajini i da je to dokaz da su oni u pravu. “SAD se smatra sposobnim reći da Beograd predstavlja prijetnju europskoj globalnoj sigurnosti. I sutra ako počnu bombardirati Beograd, onda će sljedeći dan odlučiti da je neka druga zemlja njima prijetnja, uništavat će gradove i ubijati civile. Sva naša upozorenja da se NATO približava našim granicama, su se ignorirala.